Кремлю потрібні заручники: Фейгін вважає, що росіянам не дозволять виїхати з Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з Криму почали мігрувати найбільш далекоглядні росіяни. Та цьому процесу можуть перешкоджати.

Так у коментарі 24 Каналу заявив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Він переконаний, що цьому може перешкоджати сам Кремль.

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"Якщо у вас щось було – виробництво, квартири, будинки, санаторії та ви щось звідти вивозите, це означає, що не вірите, що це все можна буде врятувати та зберегти. Тому що, а хто тоді буде обороняти це все?" – зазначив він.

Фейгін зауважив, що Росія "викладає трупами" хоч оборону, хоч наступ.

І якщо там не залишиться тих, кому є, за що воювати, тоді, заради чого Крим утримувати? Тож треба залишати їх заручниками у відомому сенсі цієї ситуації,

– сказав російський правозахисник.

На його думку, представники російської ФСБ та чиновники, безумовно, вивозять звідти своє майно.

"Кажуть, що там ринок нерухомості, м’яко кажучи, наситився різного роду пропозиціями – рясними за демпінговими цінами. Правда чи ні – не знаю, але це дуже логічно", – розказав він.

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Для росіян в Криму буде небезпечно

Усе через те, вважає він, що лінія фронту все ближче. Фейгін переконаний, що будь-яке потрапляння ЗСУ до Чонгару, як мінімум, призведе до обстрілів усієї території Криму, і там не буде жодного безпечного куточка.

"Не кажучи про можливе входження Збройних сил України для деокупації на територію Криму. Так-то, звісно, це взаємопов’язані речі", – зазначив він.

Російський опозиційний політик впевнений, що цей процес пришвидшиться.

"Якщо контрнаступ буде на Півдні, то ми побачимо просто ешелони, автівки, які виїжджають із Криму, забиті меблями й всіляким майном", – підсумував Марк Фейгін.

Що відбувається в тимчасово окупованому Криму