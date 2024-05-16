Аеродром Бельбек знову палав, БпЛА атакували Росію: хронологія 813 дня війни

06:13, 16 травня

З10 травня російські війська просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в Харківській області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни .

Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжує знижуватися.

За даними української сторони, російські сили намагаються досягти тактичних успіхів у районі населених пунктів Лук'янці та Волчанськ, але українські контратаки та удари артилерії та безпілотників не дають їм закріпитися в цих районах.

Російські війська продовжували тактичний наступ у напрямку Липців, що на північ від Харкова та на схід від Глибокого. Однак ЗСУ відбили атаки росіян на цих напрямках.

Окрім того, росіяни змогли просунутись поблизу Вовчанська. Там тривають міські бої, а невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються закріпитися в населеному пункт.