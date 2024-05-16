Аеродром Бельбек знову палав, БпЛА атакували Росію: хронологія 813 дня війни
Українські військові продовжують стримувати російський наступ на півночі Харківщині, східному та південному фронтах. Тим часом "невідомі" дрони влаштовують пекло для росіян у країні-агресорці та для ворога на окупованих територіях.
Триває 813 доба повномасштабної війни. Що відбувалося на фронті, на політичній та міжнародній арені, передає 24 Канал.
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Росіяни повідомили про нічну атаку дронів на Брянську та Тульську області. Вони кажуть, що сли ППО знищили український безпілотник над Брянською областю та збили два безпілотники над Тульською областю. Вночі військовий аеродром під Севастополем знову палав. У міноборони країни – агресорки заявили про ракетну атаку на Крим. Окупанти переконують, що усі 5 ATACMS, які летіли на півострів, були знищені ППО. З10 травня російські війська просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в Харківській області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни . Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжує знижуватися. За даними української сторони, російські сили намагаються досягти тактичних успіхів у районі населених пунктів Лук'янці та Волчанськ, але українські контратаки та удари артилерії та безпілотників не дають їм закріпитися в цих районах. Російські війська продовжували тактичний наступ у напрямку Липців, що на північ від Харкова та на схід від Глибокого. Однак ЗСУ відбили атаки росіян на цих напрямках. Окрім того, росіяни змогли просунутись поблизу Вовчанська. Там тривають міські бої, а невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються закріпитися в населеному пункт.
Безпілотники атакували Росію
У Бельбеку вдруге за добу була пожежа
На скільки просунулися росіяни на півночі Харківщини: в ISW відповіли
Росіяни повідомили про нічну атаку дронів на Брянську та Тульську області. Вони кажуть, що сли ППО знищили український безпілотник над Брянською областю та збили два безпілотники над Тульською областю.
Вночі військовий аеродром під Севастополем знову палав. У міноборони країни – агресорки заявили про ракетну атаку на Крим. Окупанти переконують, що усі 5 ATACMS, які летіли на півострів, були знищені ППО.
З10 травня російські війська просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в Харківській області. Про це повідомляє Інститут вивчення війни .
Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжує знижуватися.
За даними української сторони, російські сили намагаються досягти тактичних успіхів у районі населених пунктів Лук'янці та Волчанськ, але українські контратаки та удари артилерії та безпілотників не дають їм закріпитися в цих районах.
Російські війська продовжували тактичний наступ у напрямку Липців, що на північ від Харкова та на схід від Глибокого. Однак ЗСУ відбили атаки росіян на цих напрямках.
Окрім того, росіяни змогли просунутись поблизу Вовчанська. Там тривають міські бої, а невеликі російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються закріпитися в населеному пункт.