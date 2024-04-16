Війна на замовлення: чи вплине ситуація на Близькому Сході на Україну
Усе, що "здетонувало" у жовтні минулого року в Ізраїлі не є збігом обставин. Це конкретний результат геополітики, направлений, зокрема, на відволікання уваги від України. Себто війна на замовлення.
Такою думкою в етері 24 Каналу поділився ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що війну проти Ізраїлю терористи могли розпочати в будь-який момент. Проте час обраний з максимальною вигодою для Росії.
До теми Контрольована війна: у що переросте ескалація між Ізраїлем та Іраном і як це вплине на Україну
Усе почалося з СРСР
Асланян пояснив, що ісламський тероризм – робота Радянського Союзу. Звідси виник "Фронт визволення Палестини", заснований Ясіром Арафатом. Ісламізм зародився саме на Близькому Сході. Відтоді зберігаються близькі відносини з Росією. Достатньо одного дзвінка Владіміра Путіна, аби розжеврілий вогник переріс у пожежу.
Саме тому 7 квітня 2023 року почалася атака з Сектору Гази на Ізраїль. Все робилося з метою, аби Україні приділяли менше уваги й відповідно військової допомоги. Оскільки США як головний рефері в будь-яких конфліктах отримали серйозний канал напруги в Ізраїлі, який поглинає сили та ресурси. Через це Україна програє.
В Києва справді серйозні проблеми, тим більше в Америці починається передвиборча кампанія, яка блискавично чомусь пов'язана з допомогою Україні та Ізраїлю. Питають: "Навіщо вам зовнішні конфлікти? У вас назбиралося багато внутрішніх". Проте вони розв'язують проблему й Україна відчутно отримує менше допомоги, аніж повинна,
– сказав Сергій Асланян.
Чому війна в Україні важливіша
На думку ведучого, події в Єрусалимі та Києві непорівнянні, адже й те, й інше – трагедії. Вони мають ознаки цивілізаційного конфлікту. Росія та ісламізм близькі, адже одне створило інше. Вони з двох різних точок напали на цивілізації – європейську та ізраїльську. Від цього ні Європі, ні Ізраїлю не краще.
Проте за Україною стоїть взагалі вся цивілізація. Україна – це форпост боротьби проти мороку та середньовіччя. Якщо їй зараз не допомогти, то від цього програє не тільки вона, а й насамперед Європейський Союз, Шенгенська зона та взагалі весь радісний світ, який нині є ознакою цивілізованості.
Потрібно швидко закінчити війну з Росією. Зараз надати Україні все й одразу, вона протягом пів року закінчує війну. Після цього розбиратися з Близьким Сходом, який постійно "кипить" <..> Варто зосередитися на одному, а не одразу на двох війнах, які мають серйозну значущість. Програти їх не можна. Швидко закінчуємо з Україною і переходимо до Ізраїлю,
– наголосив Сергій Асланян.
Як бачимо, світ так не бажає й починає коливатися з одного на інше. Проте Україна не зможе роками відбиватися від Росії, яка вчепилася їй у "горлянку". Аби відчепити "зуби", потрібно відрізати "голову". Своєю чергою, у цьому допоможе лише зброя, а не політика.
Що відбувається на Близькому Сході
- Увечері 12 квітня ЗМІ повідомили про початок масованого обстрілу Ізраїлю, який здійснила Хезболла. В Ізраїлі працювала система "Залізний купол" для відбиття ворожих атак.
- Вже увечері 13 квітня з'явилася інформація про те, що Іран випустив 170 "Шахедів" та 120 ракет по Ізраїлю. Для того, щоб відбити напад Ізраїль витратив понад 1,3 мільярда доларів. Балістику переважно збивала авіація, використовуючи ракети Arrow. Вартість однієї 3,5 мільйони доларів.
- У Сполучених Штатах Америки застерегли Іран від можливої ескалації. Заступник посла США в ООН Роберт Вуд наголосив, що американська сторона не хоче згострення, а всі попередні дії мали виключно оборонний характер.