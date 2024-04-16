Війна на замовлення: чи вплине ситуація на Близькому Сході на Україну

Усе, що "здетонувало" у жовтні минулого року в Ізраїлі не є збігом обставин. Це конкретний результат геополітики, направлений, зокрема, на відволікання уваги від України. Себто війна на замовлення.

Такою думкою в етері 24 Каналу поділився ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що війну проти Ізраїлю терористи могли розпочати в будь-який момент. Проте час обраний з максимальною вигодою для Росії.

До теми Контрольована війна: у що переросте ескалація між Ізраїлем та Іраном і як це вплине на Україну

Усе почалося з СРСР

Асланян пояснив, що ісламський тероризм – робота Радянського Союзу. Звідси виник "Фронт визволення Палестини", заснований Ясіром Арафатом. Ісламізм зародився саме на Близькому Сході. Відтоді зберігаються близькі відносини з Росією. Достатньо одного дзвінка Владіміра Путіна, аби розжеврілий вогник переріс у пожежу.

Саме тому 7 квітня 2023 року почалася атака з Сектору Гази на Ізраїль. Все робилося з метою, аби Україні приділяли менше уваги й відповідно військової допомоги. Оскільки США як головний рефері в будь-яких конфліктах отримали серйозний канал напруги в Ізраїлі, який поглинає сили та ресурси. Через це Україна програє.

В Києва справді серйозні проблеми, тим більше в Америці починається передвиборча кампанія, яка блискавично чомусь пов'язана з допомогою Україні та Ізраїлю. Питають: "Навіщо вам зовнішні конфлікти? У вас назбиралося багато внутрішніх". Проте вони розв'язують проблему й Україна відчутно отримує менше допомоги, аніж повинна,

– сказав Сергій Асланян.

Чому війна в Україні важливіша

На думку ведучого, події в Єрусалимі та Києві непорівнянні, адже й те, й інше – трагедії. Вони мають ознаки цивілізаційного конфлікту. Росія та ісламізм близькі, адже одне створило інше. Вони з двох різних точок напали на цивілізації – європейську та ізраїльську. Від цього ні Європі, ні Ізраїлю не краще.

Проте за Україною стоїть взагалі вся цивілізація. Україна – це форпост боротьби проти мороку та середньовіччя. Якщо їй зараз не допомогти, то від цього програє не тільки вона, а й насамперед Європейський Союз, Шенгенська зона та взагалі весь радісний світ, який нині є ознакою цивілізованості.

Потрібно швидко закінчити війну з Росією. Зараз надати Україні все й одразу, вона протягом пів року закінчує війну. Після цього розбиратися з Близьким Сходом, який постійно "кипить" <..> Варто зосередитися на одному, а не одразу на двох війнах, які мають серйозну значущість. Програти їх не можна. Швидко закінчуємо з Україною і переходимо до Ізраїлю,

– наголосив Сергій Асланян.

Як бачимо, світ так не бажає й починає коливатися з одного на інше. Проте Україна не зможе роками відбиватися від Росії, яка вчепилася їй у "горлянку". Аби відчепити "зуби", потрібно відрізати "голову". Своєю чергою, у цьому допоможе лише зброя, а не політика.

Що відбувається на Близькому Сході