У Росії на Донбасі назріває внутрішня "війна"

Кремль має намір створити військові частини і продовжує створювати представництво силового блоку на окупованих територіях України.

"Конкурс" поліцаїв

Згідно з інформацією від моніторингових груп (Східна правозахисна група й Інститут стратегігчних досліджень та безпеки), на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей розпочався процес формування військових частин Росії, на базі так званих армійських корпусів "народної міліції" незаконних збройних формувань псевдореспублік.

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Гризня за кремлівську кістку

Наразі процес запущено, він має завершитись до січня 2023 року. Головною проблемою для Кремля стало те, що в лавах "народної міліції" на окупованих територіях Луганщини до 15% особового складу мають паспорт псевдореспублік та не мають паспорта Росії . Також Кремль хоче провести всіх членів незаконних збройних формувань через процедуру "присяги Росії".

Так звана "прикордонна служба" псевдореспублік входить до складу ФСБ Росії, і тут починаються проблеми із призначеннями, оскільки окупованими частинами Луганщини та Донеччини керували різні групи силовиків, тепер у них конфлікт із приводу призначень та контролю за кордоном між РФ та окупованою частиною України, який продовжує функціонувати.

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"МДБ" незаконних збройних формувань псевдоутворень і так звана "прокуратура" вливаються до складу однойменних органів Росії, й наразі на посади голів представництв розглядаються громадяни Росії, які раніше не працювали в прикордонних регіонах Росії з окупованою територією. І тому відновився новий конфлікт між групами Кремля, які контролюють окуповані території, а також місцевими "елітами", які теж увімкнулися у процес.

P.S. Загалом зараз іде чимале протистояння всередині окупаційних формувань за посади силовиків на тимчасово окупованих територіях України.

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