Нам вдається відбивати позиції, – боєць ЗСУ розповів, як змінилась динаміка боїв

Російські окупанти не полишають спроб штурмувати Торецьк донецької області та рухатися в бік Пантелеймонівки. Також є зміни біля Нью-Йорка.

Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що українським захисникам вдалося щільніше стати в оборону на цьому напрямку.

Важливо Що треба знати про атаки росіян на Покровському напрямку

Як змінилися бої на Донбасі

"Сьогодні на деяких ділянках смуги нашої оборони, яку ми тримаємо, вже стоїть задача не тільки тримати, а ще й штурмувати, відбивати позиції, які були зайняті ворогом раніше. Скажу вам, що в деяких місцях навіть вдається це зробити", – сказав боєць ЗСУ.

Ситуація біля Нью-Йорка Донецької області: дивіться на карті

Утім, він наголосив, що це не означає глобальних змін на цьому напрямку. Також він розповів, що росіяни серйозно знищують свої старі позиції, коли заходить на нові. Їм потрібен час, щоб облаштуватися. Крім того, ЗСУ теж готують їм усілякі "сюрпризи".

Можна сміливо сказати про те, що подекуди з'являються можливості дійсно поновлювати свої позиції, але про глобальну зміну картинки там сказати дуже важко, тому що активність ворога в штурмових діях не впала і не падає,

– підкреслив військовий.

Зазначимо, що Збройним Силам України вдалося зупинити загарбників на Куп'янському напрямку. Тепер захисники намагаються зменшити військовий потенціал росіян.