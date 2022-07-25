У трикутнику Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут ЗСУ показують тактичні чудеса, – військовий експерт
Західні аналітики повідомляють, що російській армії не вдається відновити темпи наступу. Він може закінчитися без захоплення Слов'янська чи Бахмута.
Хоча раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що росія зосереджуватиме сили на напрямку Сіверська та Бахмута, що на Донеччині. Однак українські оборонці добре працюють у цій частині фронту. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
Увага Військовий експерт відповів, які та скільки ракет залишилось в росії
Разом з тим він нагадав, що для противника стратегічно дуже важливо вийти на адміністративні кордони Донеччини.
"Їхній фюрер сказав, що ці лінії розмежування мають бути взяті. Чи візьмуть? Сповнений стриманого оптимізму", – сказав Черник.
Зараз же у трикутнику Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут українці показують чудеса тактичної майстерності та вміння бити ворога,
– додав він.
Тож сподіваємося, що цю стратегічну ініціативу закріплять та згодом розвинуть.
ЗСУ показують тактичні чудеса: дивіться відео
Ситуація на Сході України
- Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з різних видів зброї біля Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля. Це сталося на Слов'янському напрямку.
- Гаряче було також на Краматорському напрямку. ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. путінські солдати були змушені відійти. Зараз вони ведуть наступ біля Спірного. Бій триває.
- На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали населені пункти, щоб зруйнувати оборонні позиції. Біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС ворог завдав авіаударів. Окупанти вели невдалий штурм біля Вершини та Луганського. Зараз вони наступають у напрямку Миронівське – Луганське. Бойові дії там тривають.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не вели активних боїв.