"Війна термінаторів": у Міноборони розповіли, коли роботи зможуть замінити людей на полі бою

Війна в Україні наближається до того моменту, коли роботи зможуть замінити людей на полі бої. Мовиться не лише про дрони, які літають, а наземні роботизовані системи.

Про це в ефірі Ukrinform TV розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Він розповів, що вже до кінця 2024 року на полі з'явиться більше ефективних дронів, передає 24 Канал.

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Війна дронів у недалекому майбутньому

Бежевець розповів, що роботи будуть виконувати найскладніші завдання й ефективно виконуватимуть роботу, не наражаючи на небезпеку військових. За його словами, такі системи можуть з'явитися на полі бою до кінця 2024 року. Він додав, що такі роботи виконуватимуть завдання як з української, так і з російської сторін.

"Які вже, умовно кажучи, не літають, а їздять, повзають на землі. І в найближчий перспективі лінія розмежування буде насичена саме такими залізяками, які виконують саму тяжку, небезпечну роботу за людей", – заявив Бежевець.

За його словами, дрони можуть повністю закрити лінію фронту. Бежевець наголосив, що така "війна термінаторів" буде спостерігатися вже дуже скоро.

Умовно кажучи, буде лінія одна, лінія інша і між ними це все повзає, стріляє, вбиває і не дає нічому живому цю лінію перетнути, тому що відразу вилітає, виїжджає вбиває, розстрілює. Умовно кажучи, така "війна термінаторів". Ми достатньо близько наближаємось до цього моменту, коли з обох боків будуть машини,

– поділився представник Міноборони.

Дрони у повномасштабній війні