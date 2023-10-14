Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом
Міжнародна спільнота пильно стежить за конфліктом на Близькому Сході. В Ізраїль їдуть світові лідери, щоб висловити країні свою підтримку.
Зустріч відбулася на умовно нейтральній території – в Йорданії. У цій арабській країні вже відбувалися мітинги на підтримку ХАМАС.
Дивіться також Посол розповів, як триває евакуація українських громадян з Ізраїлю і як країни співпрацюють
Навіщо цей візит
13 жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Аббасу вже 87, і він очолює Палестинську автономію протягом останніх 18 років.
Аббас просить припинити агресію проти палестинського народу та відкидає поради Ізраїлю для жителів Сектору Гази виїхати з регіону – називає це примусовим переміщенням. Також говорить про гумантітарну катастрофу та просить відкрити гумантітарні коридори.
Зустріч із Махмудом Аббасом важлива, оскільки він є лідером ФАТХ – руху, який жорстко критикує ХАМАС. ФАТХ частково контролює Західний берег річки Йордан, тоді як ХАМАС порядкує у Секторі Гази.
Представники США зустрілися з Аббасом уперше від нападу ХАМАС на Ізраїль, і це частина ширшого візиту: Блінкен здійснює турне Близьким Сходом у пошуках важелів для врегулювання конфлікту.
Дивіться також Україна чи Ізраїль: чому вибір, кому допомагати, може стати стратегічною помилкою США
Америка на боці Ізраїлю
- На думку посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, візит Блінкена до Ізраїлю – вияв підтримки та сигнал про подальшу військово-політичну допомогу.
- Зокрема Блінкен запевнив, що Сполучені Штати Америки працюють над тим, аби у війну на Близькому Сході не втрутилися інші країни.