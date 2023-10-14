Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом

Міжнародна спільнота пильно стежить за конфліктом на Близькому Сході. В Ізраїль їдуть світові лідери, щоб висловити країні свою підтримку.

Зустріч відбулася на умовно нейтральній території – в Йорданії. У цій арабській країні вже відбувалися мітинги на підтримку ХАМАС.

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Навіщо цей візит

13 жовтня державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом. Аббасу вже 87, і він очолює Палестинську автономію протягом останніх 18 років.

Аббас просить припинити агресію проти палестинського народу та відкидає поради Ізраїлю для жителів Сектору Гази виїхати з регіону – називає це примусовим переміщенням. Також говорить про гумантітарну катастрофу та просить відкрити гумантітарні коридори.

Зустріч із Махмудом Аббасом важлива, оскільки він є лідером ФАТХ – руху, який жорстко критикує ХАМАС. ФАТХ частково контролює Західний берег річки Йордан, тоді як ХАМАС порядкує у Секторі Гази.

Представники США зустрілися з Аббасом уперше від нападу ХАМАС на Ізраїль, і це частина ширшого візиту: Блінкен здійснює турне Близьким Сходом у пошуках важелів для врегулювання конфлікту.

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Америка на боці Ізраїлю