У США відповіли, чи причетний Іран до нападу ХАМАС на Ізраїль

У Ізраїлі триває війна з бойовиками ХАМАС. Раніше посадовці різних країн припускали, що за цим може стояти Іран, однак у Сполучених Штатах Америки заявляють, що підтверджень цьому немає.

У США немає інформації про те, що до нападу ХАМАС на Ізраїль причетний Іран. Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер.

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За ситуацією стежать

Водночас Файнер наголосив, що Іран може бути "замішаним" у цих нападах, адже десятиліттями підтримував бойовиків ХАМАС. За словами заступника радника президента США, Іран постачав зброю, навчав терористів та надавав їм фінансову підтримку.

Чого в нас немає, то це прямої інформації, що показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити,

– сказав Джон Файнер.

Загострення між ХАМАС та Ізраїлем