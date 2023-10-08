Блінкен сказав, що могло спровокувати агресію ХАМАС проти Ізраїлю
Джерело:Reuters
Між Ізраїлем та організацією ХАМАС відбувається загострення конфлікту. Посадовець США припустив, чому воно почалося.
Однією з причин, чому ХАМАС почав збройну агресію проти Ізраїлю, може бути його бажання запобігти нормалізації відносин цієї держави із Саудівською Аравією. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Ізраїль був на порозі миру з Саудівською Аравією
За словами Блінкена, така мотивація початку агресії нікого б не здивувала.
Не було б сюрпризом, що частиною мотивації могло бути переривання зусиль із долучення Саудівської Аравії до числа країн, які можуть бути зацікавлені в нормалізації відносин з Ізраїлем,
– сказав Блінкен.
У вересні Нетаньягу заявляв, що його країна вже на порозі миру з Саудівською Аравією, який може змінити Близький Схід.
Загострення між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
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