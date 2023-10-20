Ізраїль не може не провести наземну операцію: чому в ЦАХАЛ немає іншого виходу

Під час наземної операції в Секторі Гази може бути багато жертв з боку ізраїльських військових. Але країна не має іншого вибору.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін, зауваживши, що уникнути всіх ризиків, на жаль, неможливо. Під час наземної операції у Секторі Гази будуть гинути і військові, і цивільні, і бойовики ХАМАС.

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Ізраїлю не можна по-іншому реагувати на напад бойовиків ХАМАС. Якщо не буде жорсткої реакції – такі атаки будуть і надалі повторюватися.

Інших варіантів немає

Як вважає Фейгін, перенесення військової операції, ймовірно, пов'язане зі спробами знайти оптимальний варіант наступу. Малоймовірно, що Ізраїль відмовиться від цих планів.

Якщо лишити все як є та зберегти ХАМАС, то це буде не менша загроза. В бойовиків буде стимул повторювати такі напади. Адже вони побачать, що це працює. От Хезболла увірветься і набере заручників. Потім Сирія нападе. Ізраїль не може політично програти. Тоді його статус стане небезпечним,

– зазначив Фейгін.

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Переможець у цій війні забезпечить собі безпеку. Тому цілком вірогідно, що Ізраїль буде діяти жорстко. Бойовики ХАМАС отримають відповідь.

Переможець завжди отримує все. Той, хто програв, – нічого. Якщо Ізраїль не проведе операцію – програє. Чим більше ти озброєний, чим потужніша армія, чим технологічніші засоби – тим вищий рівень безпеки. Так це працює,

– сказав Фейгін.

Війна в Ізраїлі: коротко