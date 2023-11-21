Наразі альтернативи немає: в якому випадку Ізраїль може вийти із Сектора Гази

Стає більш-менш зрозуміло, хто і як у майбутньому працюватиме над відновленням Сектора Гази, його адмініструванням, але цього не можна сказати про військовий контингент. Досі невідомо, які сили відповідатимуть за безпеку в регіоні після завершення війни.

Арабські країни самі не хочуть вводити свій військовий контингент в Газу. Про це 24 Каналу розповів головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович, додавши, що від США такої пропозиції також не надходило.

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Хто відповідатиме за безпеку в Секторі Гази

Можна припустити, що в регіон зайдуть сили ООН, але для цього потрібна резолюція, яка надасть їм відповідні повноваження. Наприклад, дозвіл застосовувати військову силу видає спеціальна комісія, яку створюють в ООН. До неї входять голови штабів усіх країн-членів, які представлені в Радбезі.

"Уявіть, що повноваження на те, щоб застосувати силу проти терористів, даватимуть зокрема й росіяни. Тому Ізраїль не розглядає ООН", – зауважив Еміль Шлеймович.

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"Прем'єр Беньямін Нетаньягу постійно говорить про те, що Ізраїль збереже свою присутність у сфері гарантування безпеки в цьому районі, але тому, що поки немає ніякої іншої альтернативи", – підкреслив Шлеймович.

Якщо з'являться сили, які створять блок і будуть присутні в регіоні, то такий варіант можливий, потреба у цьому є. Адже коли закінчиться війна і ХАМАС вдасться знищити, то це не означає, що в Секторі Гази зникне вся зброя, якої там дуже багато.

Також це не означає, що в місцевих зникне бажання нападати чи вести партизанську війну – все це надовго, тому потрібно, щоб хтось розв'язував ці питання,

– додав Шлеймович.

На його думку, ідеальним варіантом буде палестинська адміністрація на чолі з поміркованим лідером. Він зможе стежити за тим, щоб ХАМАС чи джихад не проявляли себе, як терористи. Загалом військові сили в регіоні мають бути централізованими й належати державі. Так буде змога впоратися з терористичними угрупованнями, а будь-який діалог чи суперечності вирішувати цивілізованим шляхом.

Що відбувається у Секторі Гази