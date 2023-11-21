Наразі альтернативи немає: в якому випадку Ізраїль може вийти із Сектора Гази
Стає більш-менш зрозуміло, хто і як у майбутньому працюватиме над відновленням Сектора Гази, його адмініструванням, але цього не можна сказати про військовий контингент. Досі невідомо, які сили відповідатимуть за безпеку в регіоні після завершення війни.
Арабські країни самі не хочуть вводити свій військовий контингент в Газу. Про це 24 Каналу розповів головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович, додавши, що від США такої пропозиції також не надходило.
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Хто відповідатиме за безпеку в Секторі Гази
Можна припустити, що в регіон зайдуть сили ООН, але для цього потрібна резолюція, яка надасть їм відповідні повноваження. Наприклад, дозвіл застосовувати військову силу видає спеціальна комісія, яку створюють в ООН. До неї входять голови штабів усіх країн-членів, які представлені в Радбезі.
"Уявіть, що повноваження на те, щоб застосувати силу проти терористів, даватимуть зокрема й росіяни. Тому Ізраїль не розглядає ООН", – зауважив Еміль Шлеймович.
Головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" припустив, чи вийде Ізраїль із Сектора Гази: дивіться відео
"Прем'єр Беньямін Нетаньягу постійно говорить про те, що Ізраїль збереже свою присутність у сфері гарантування безпеки в цьому районі, але тому, що поки немає ніякої іншої альтернативи", – підкреслив Шлеймович.
Якщо з'являться сили, які створять блок і будуть присутні в регіоні, то такий варіант можливий, потреба у цьому є. Адже коли закінчиться війна і ХАМАС вдасться знищити, то це не означає, що в Секторі Гази зникне вся зброя, якої там дуже багато.
Також це не означає, що в місцевих зникне бажання нападати чи вести партизанську війну – все це надовго, тому потрібно, щоб хтось розв'язував ці питання,
– додав Шлеймович.
На його думку, ідеальним варіантом буде палестинська адміністрація на чолі з поміркованим лідером. Він зможе стежити за тим, щоб ХАМАС чи джихад не проявляли себе, як терористи. Загалом військові сили в регіоні мають бути централізованими й належати державі. Так буде змога впоратися з терористичними угрупованнями, а будь-який діалог чи суперечності вирішувати цивілізованим шляхом.
Що відбувається у Секторі Гази
- Лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія заявив, що палестинські бойовики наближаються до укладання перемир'я з Ізраїлем. Жодних інших подробиць можливої угоди бойовики не надали. На початку війни Ізраїль переконував, що його головне завдання – повністю знищити ХАМАС.
- ЦАХАЛ захопив лікарню Аль-Шифа в Газі. Це найбільший медичний заклад в регіоні, навколо нього тривали бойові дії, а всередині ховалися палестинці. Ізраїль переконував, що під лікарнею розташовані тунелі бойовиків, тепер ЦАХАЛ оприлюднив докази, які це підтверджують.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган обурився тим, що Захід ігнорує "геноцид палестинців" у Газі. Він також закликав посприяти в питанні звільнення палестинців, які перебувають у в'язницях Ізраїлю. Ердоган зауважив, що мовиться про 10 тисяч людей.