Ізраїльська армія за 30 років стала слабшою: військовий оглядач назвав проблеми ЦАХАЛ
Перші години боїв на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази показали, що ізраїльська армія виявилась неготовою до протистояння. І справа не лише в ефекті несподіванки, а й в певній дезорганізованості дій ЦАХАЛу.
Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, поразка, якої завдав ХАМАС ізраїльський армії в перші години війни, вказує на слабкість ЦАХАЛу.
Дивіться також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення
Що засвідчив напад ХАМАС
Багато оглядачів зазначають, що ізраїльська армія була заскочена зненацька нападом палестинських бойовиків. Мовляв, ХАМАС не мав би навіть підійти до стіни, що розділяє Сектор Гази та Ізраїль без того, щоб залишитись непоміченим.
Система захисту периметру не спрацювала тому, що її зламали. Незадовго до нападу хакери здійснили масштабну кібератаку на систему спостереження за кордоном Сектору Гази й вона була виведена з ладу,
– зазначив Коваленко.
Очевидно, що ХАМАС не володіє такими потужностями, тому можна припустити, що в цьому йому допомогли Іран або Росія, які мають свої хакерські угруповання, що працюють на інтереси влади.
Ізраїльська армія – не найкраща у світі
Ізраїльська армія була найкращою у світі 50 років тому, коли відбила атаки агресорів у війні Судного дня. А за останні 30 років вона стала слабшою. Серед прикладів ослаблення ізраїльського війська Коваленко зазначив:
- Ізраїль втратив танк поблизу розмежувальної стіни. На відео бойовиків видно, як проти нього використали ПТРК та вибухівку, скинуту з дронів. Ізраїльські танкісти не встигли відкрити вогонь по противнику, тому що не отримали на це команди від свого керівництва.
- Також відео бойовиків демонструють, що окремі ізраїльські військові на момент зіткнення не мали при собі зброї. Імовірно, на момент атаки значна частина зброї знаходилась у зброярнях.
- Іншою причиною неспроможності Ізраїля чинити опір агресії була нестача у місцевих поліцейських автоматичної зброї.
Ці приклади демонструють, що Ізраїль був неготовим до поновлення бойових дій. Але також важливо пам’ятати, що ця атака ХАМАС була добре спланованою, а на відео, опублікованих бойовиками, можна побачити дії досить професійних диверсійно-розвідувальних груп.
"Такий напад неможливо підготувати за 2 дні. Відповідно, постає питання, чи це МОССАД (ізраїльська розвідка – 24 Канал) недоотримала про це інформації, чи політичне керівництво країни не надало значення отриманій від розвідки інформації", – зміркував військовий оглядач.
Що відомо про війну ХАМАС та Ізраїлю
- ХАМАС атакував прилеглі до Сектору Гази території Ізраїлю вранці 7 жовтня, паралельно випустивши понад 2000 ракет по країні. За першу половину дня бойовикам вдалося розгромити передові загони ізраїльської армії й увійти в понад 20 міст країни.
- Паралельно із цим на зайнятих територіях ХАМАС вчиняв насильство проти цивільних, які, ймовірно, становлять більшість із понад 900 загиблих ізраїльтян внаслідок агресії. Більшість західних країн світу засудили напад ХАМАСУ, а окремі країни навіть припинили грошову підтримку автономії.
- Водночас Ізраїль швидко почав завдавати авіаударів по території Сектору Гази, від яких також постраждало сотні цивільних. Ба більше, Тель-Авів готує наземну операцію в Палестині, яка може в рази збільшити кількість жертв з обох боків.