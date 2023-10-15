Чому в Сектор Гази відновили подачу води: військовий оглядач пояснив позицію Ізраїлю

Ізраїль запровадив енергетичну блокаду щодо Сектора Гази, але її пом'якшили у питанні постачання води. Країна дотримується норм міжнародного права, тому не робитиме того, що призведе до збільшення смертності серед мирного населення.

Термін "блокада" щодо Сектора Гази звучить надто голосно, адже у людей там ще залишаються свої запаси води та електроенергії. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, додавши, що також зберігається можливість постачання гуманітарних вантажів з Єгипту.

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Чому пом'якшили обмеження

Сьогодні постачання будь-чого в Сектор Гази вважається неприйнятним в ізраїльському суспільстві, навіть якщо мовиться про базові речі. Ізраїльтяни не воюють з мирним населенням, але розуміють, що на території Сектора Гази всі бажають знищення Ізраїлю, навіть ті, хто не є прибічниками ХАМАС.

З морального погляду мало хто засуджує ту бійню, яка відбулася, тому особливих сентиментів до них не варто відчувати,

– сказав Давид Шарп.

Ізраїль дотримується міжнародного права, тому морити голодом чи спрагою мирних людей ніхто не буде. Через це прийняли рішення відновити постачання води, зокрема його погодили з американською стороною. Відтак, харчування і вода є, а погода тепла, тому відсутність електроенергії ні до чого страшного не призведе.

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Запроваджені обмеження не мають на меті збільшити смертність серед цивільних, але також треба розуміти, що йде війна. Норми міжнародного права не забороняють для свого захисту діяти у тих місцях, де живуть люди. Бо в іншому випадку, на думку військового оглядача, це означатиме, що Ізраїль просто дозволить вбивати своїх громадян.

Те, що ХАМАС прикривається мирним населенням, як живим щитом – це найперше відповідальність ХАМАС і тих, хто завжди його підтримував,

– наголосив Шарп.

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