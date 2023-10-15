Чому в Сектор Гази відновили подачу води: військовий оглядач пояснив позицію Ізраїлю
Ізраїль запровадив енергетичну блокаду щодо Сектора Гази, але її пом'якшили у питанні постачання води. Країна дотримується норм міжнародного права, тому не робитиме того, що призведе до збільшення смертності серед мирного населення.
Термін "блокада" щодо Сектора Гази звучить надто голосно, адже у людей там ще залишаються свої запаси води та електроенергії. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, додавши, що також зберігається можливість постачання гуманітарних вантажів з Єгипту.
Дивіться також В Ізраїлі працює лазерна ПРО: разючі кадри роботи новітньої системи
Чому пом'якшили обмеження
Сьогодні постачання будь-чого в Сектор Гази вважається неприйнятним в ізраїльському суспільстві, навіть якщо мовиться про базові речі. Ізраїльтяни не воюють з мирним населенням, але розуміють, що на території Сектора Гази всі бажають знищення Ізраїлю, навіть ті, хто не є прибічниками ХАМАС.
З морального погляду мало хто засуджує ту бійню, яка відбулася, тому особливих сентиментів до них не варто відчувати,
– сказав Давид Шарп.
Ізраїль дотримується міжнародного права, тому морити голодом чи спрагою мирних людей ніхто не буде. Через це прийняли рішення відновити постачання води, зокрема його погодили з американською стороною. Відтак, харчування і вода є, а погода тепла, тому відсутність електроенергії ні до чого страшного не призведе.
Військовий оглядач з Ізраїлю пояснив, що означає блокада Сектора Гази: дивіться відео
Запроваджені обмеження не мають на меті збільшити смертність серед цивільних, але також треба розуміти, що йде війна. Норми міжнародного права не забороняють для свого захисту діяти у тих місцях, де живуть люди. Бо в іншому випадку, на думку військового оглядача, це означатиме, що Ізраїль просто дозволить вбивати своїх громадян.
Те, що ХАМАС прикривається мирним населенням, як живим щитом – це найперше відповідальність ХАМАС і тих, хто завжди його підтримував,
– наголосив Шарп.
Війна в Ізраїлі: останні новини
- Прем'єр-міністр Ізраїлю провів перше засідання надзвичайного військового уряду. На ньому згадали про військових і цивільних, які загинули через напад ХАМАС. Також Беньямін Нетаньягу сказав, що ізраїльська армія готова знищити терористів, всі розуміють масштабність завдань, але до таких викликів готові.
- Кількість жертв внаслідок загострення ситуації зростає. За даними Al Jazeera, у Секторі Гази станом на 15 жовтня 2023 року загинуло понад 2 тисячі осіб. В Ізраїлі нових цифр серед цивільних не повідомляли, останні дані підтверджували загибель 1 300 людей. Внаслідок нападу бойовиків ХАМАС загинуло 286 військових.
- Ізраїльська влада готується до проведення наземної операції. Через це вперше оголосили про повну евакуацію цілого міста Сдерот, яке межує з Сектором Гази. З початком нападу палестинських бойовиків воно зазнало 75 ракетних ударів. У місті проживало 30 000 жителів, лише 10% не погодились на евакуацію та вирішили в ньому залишатися.