Нікого не попередив про плани: ХАМАС втрачає підтримку

На початку листопада відбулася зустріч верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії. Тоді Тегеран передав "чіткий сигнал" палестинському угрупованню, що не вступатиме у війну проти Ізраїлю на його боці.

Також стало відомо, що ХАМАС не попередив Іран про свої плани атакувати Ізраїль 7 жовтня. Головний редактор порталу "Деталі" Еміль Шлеймович прокоментував 24 Каналу цю новину.

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"Це відповідає всьому, що ми бачимо останнім часом. Натяк на те, що ХАМАС не попередив нікого, зокрема Хезболлу, пролунав у першій програмній промові Насралли (лідер Хезболли Хасан Насралла – 24 Канал)", – зазначив Шлеймович.

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Так, лідер Хезболли тоді натякнув ХАМАС, що "самі почали – самі й розбирайтесь".

Іран не готовий воювати

Як відомо, США направили два авіаносні угруповання в східну частину Середземного моря. Це становить серйозний стримувальний фактор для Ірану та Хезболли від втручання в ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Ситуація на воєнному полі для Ірану складається не настільки добре, щоб тепер брати участь у якійсь війні. Якщо не піде Іран, то, мабуть, не піде і Хезболла,

– обережно припустив Шлеймович.

Ба більше, варто зважати й на те, що це не конфлікт Ірану. ХАМАС – це палестинці, а для Ірану Ліван і Сирія становлять важливіші активи, які він не хотів би тепер втрачати.

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