ХАМАС вперше опублікував відео з заручницею, яку викрали на музичному фестивалі в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС опублікували відео з 21-річною заручницею Мією Шем. Її викрали 7 жовтня з фестивалю електронної музики "Nature Party", який проходив на кордоні з Сектором Гази.

Відомо, що 21-річна Мія Шем – громадянка Ізраїлю й Франції. Під час викрадення вона отримала травму руки.

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ХАМАС вперше офіційно показав заручницю

Відео з'явилося у мережі у понеділок, 16 жовтня, ввечері. На опублікованих кадрах бойовики ХАМАС перев'язують й обробляють заручниці травмовану руку.

У другій частині відео Мія звертається з проханням, звільнити її якнайшвидше. За її словами, їй дають ліки й піклуються, аби її стан здоров'я не погіршився.

Про мене дбають, дають ліки, все добре. Я тільки прошу, щоб мене якнайшвидше відвезли додому до батьків, до братів і сестер. Витягніть мене звідси якнайшвидше. Будь ласка,

– говорить заручниця на відео.

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Наразі батьки Мії Шем підтримують постійний контакт з Армією оборони Ізраїлю. Крім того, в ЦАХАЛ наголосили, що використовують "усі розвіддані та оперативні засоби для повернення викрадених", і що "ХАМАС намагається представити себе як гуманітарну організацію, водночас діючи як огидна терористична організація, відповідальна за вбивства та викрадення немовлят, жінок, дітей та людей похилого віку".

До слова, за офіційними даними Ізраїлю, бойовики ХАМАС викрали близько 199 осіб. Разом з тим, у Секторі Гази стверджують, що тримають у полоні від 200 до 250 осіб.

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