У ХАМАС заявили, що лише невелика кількість командувачів знала про вторгнення в Ізраїль

ХАМАС неочікувано напав на Ізраїль 7 жовтня, атакувавши країну з повітря й пустивши своїх диверсантів по найближчих до Сектору Гази містах. Водночас про наміри вторгнутися в Ізраїль серед палестинців знала лише невелика кількість командувачів.

Високопоставлений чиновник ХАМАС Алі Баракех наголосив, що наразі Іран й Хезболла не беруть участь у війні ХАМАС проти Ізраїлю. Однак вони можуть приєднатися, якщо Газу знищать ізраїльтяни.

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У ХАМАС про вторгнення знала невелика кількість людей

Алі Баракех, член керівництва ХАМАС у вигнанні, розповів журналістам у своєму офісі в ліванській столиці Бейруті, що для більшості представників палестинського угруповання було здивуванням початок нападу на Ізраїль. Він додав, що ніхто з центрального командування чи політичного бюро ХАМАС не був у Бейруті минулого тижня.

Лише кілька командувачів ХАМАС знали про "нульову годину" (час, коли починається збройна операція – 24 Канал)

– наголосив Баракех.

Він також визнав, що Іран і ліванське бойове угруповання Хезболла допомагали ХАМАС у минулому. Однак підкреслив, що після війни в Газі 2014 року ХАМАС виробляє власні ракети та самостійно навчає власних бійців.

Наразі про приєднання Ірану, яке підтримує ХАМАС і Хезболли, за словами члена керівництва ХАМАС, не мовиться, однак це може статися у випадку загострення конфлікту на Близькому Сході.

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