У ХАМАС заявили, що лише невелика кількість командувачів знала про вторгнення в Ізраїль
Джерело:Times of Israel
ХАМАС неочікувано напав на Ізраїль 7 жовтня, атакувавши країну з повітря й пустивши своїх диверсантів по найближчих до Сектору Гази містах. Водночас про наміри вторгнутися в Ізраїль серед палестинців знала лише невелика кількість командувачів.
Високопоставлений чиновник ХАМАС Алі Баракех наголосив, що наразі Іран й Хезболла не беруть участь у війні ХАМАС проти Ізраїлю. Однак вони можуть приєднатися, якщо Газу знищать ізраїльтяни.
До теми Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення
У ХАМАС про вторгнення знала невелика кількість людей
Алі Баракех, член керівництва ХАМАС у вигнанні, розповів журналістам у своєму офісі в ліванській столиці Бейруті, що для більшості представників палестинського угруповання було здивуванням початок нападу на Ізраїль. Він додав, що ніхто з центрального командування чи політичного бюро ХАМАС не був у Бейруті минулого тижня.
Лише кілька командувачів ХАМАС знали про "нульову годину" (час, коли починається збройна операція – 24 Канал)
– наголосив Баракех.
Він також визнав, що Іран і ліванське бойове угруповання Хезболла допомагали ХАМАС у минулому. Однак підкреслив, що після війни в Газі 2014 року ХАМАС виробляє власні ракети та самостійно навчає власних бійців.
Наразі про приєднання Ірану, яке підтримує ХАМАС і Хезболли, за словами члена керівництва ХАМАС, не мовиться, однак це може статися у випадку загострення конфлікту на Близькому Сході.
Війна між Ізраїлем і ХАМАС: останні новини
- У Секторі Гази вночі 10 жовтня лунали потужні вибухи. Кореспонденти з місця подій повідомляли, що бачили "яскраві спалахи" і "чули звук винищувачів".
- Згодом стало відомо, що внаслідок атаки по Газі 5 людей загинули. Серед них також є і журналісти Саїд Аль-Тавіл та Мохаммад Собх, які працювали на місці конфлікту.
- Лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він готовий до посередництва між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС. Він також закликав сторони припинити бомбардування та переслідування цивільних.