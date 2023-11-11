Бомба сповільненої дії: хто, крім ХАМАС, становить небезпеку для Ізраїлю
На Близькому Сході триває чергова фаза ізраїльсько-палестинського конфлікту. Крім палестинської організації ХАМАС, Ізраїлю також загрожує ліванська Хезболла.
Стало відомо, що Хезболла може мати російські протикорабельні ракети "Яхонт" з дальністю 300 кілометрів. Підполковник запасу Армії оборони Ізраїлю Марк Бабот прокоментував цю інформацію 24 Каналу.
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"Так, вони мають ракети, і це потрібно мати на увазі. Нагадаю вам, що Хезболла вела війну в Сирії плече до плеча з російським контингентом. Безсумнівно, російська зброя перейшла в Ліван навпростець із Сирії", – зазначив Бабот.
Хезболла може мати російські протикорабельні ракети: дивіться відео 24 Каналу
Крім протикорабельних, Хезболла також може мати протизенітні й протитанкові ("Корнет", "Метис"). Їхня загальна кількість становить близько 100–150 тисяч ракет різних калібрів. Ними терористи можуть покрити всю територію Ізраїлю включно з Беер-Шевою.
Навколо Ізраїлю небезпечна ситуація
Терористи Хезболли загрозливі не лише через зброю – це навчена озброєна армія, яка налічує 100 тисяч солдатів, просякнутих шиїтською мотивацією.
Крім того, тривають бої в Юдеї та Самарії, а також на Західному березі Йордану.
"Ми оточені з усіх боків. Ситуація непроста, але вона поліпшується присутністю двох авіаносних груп США біля наших берегів. Вони попередили Іран і Хезболлу не починати цю війну. Найімовірніше, це фактор стримування", – додав Бабот.
Чи бере участь Хезболла у війні проти Ізраїлю: останні новини
- З перших днів чергового загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту в Хезболлі заявили, що вступлять у війну в разі початку наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази. Як відомо, операція триває вже кілька тижнів, але ліванські терористи досі не наважились на відкриту ескалацію.
- Лише 3 листопада лідер Хезболли Хасан Насралла опублікував звернення. Він обережно заявив, що сценарій вступу у війну "залишається можливим".
- Однак ліванські терористи не відмовляються від обстрілів ізраїльських позицій. Так, вранці 8 жовтня бойовики Хезболли атакували спірні райони ферм Шебаа.