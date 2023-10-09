Ізраїль атакував штаб "Палестинського джихаду" й тунель бойовиків у Газі: разючі відео
Джерело:Армія оборони Ізраїлю
Ізраїльські солдати розпочали контртерористичну операцію у Секторі Гази після того, як бойовики ХАМАС вторглися в Ізраїль 7 жовтня. Наразі відомо, що ізраїльська армія атакувала позиції палестинців у Газі.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Зокрема, ізраїльські солдати змогли вразити штаб "Палестинського джихаду" й тунель палестинських бойовиків після початку війни ХАМАС проти країни, передає 24 Канал.
До теми ХАМАС роками обманював Ізраїль, щоб напасти, – Reuters
Як Ізраїль зміг уразити бойовиків у Секторі Гази
У Армії оборони Ізраїлю наголосили, що вранці 9 жовтня літаки ЦАХАЛ атакували склад зброї та вхідну шахту до підземного тунелю терористів у Секторі Гази. На кадрах можна побачити, як від об'єктів, які використовують високопоставлені члени ХАМАС не залишилося абсолютного нічого, крім згарища й потужної хмари диму.
ЦАХАЛ знищив тунель ХАМАС у Секторі Гази / Відео Армії оборони Ізраїлю
Ба більше, ізраїльські військові також змогли підірвати оперативний штаб терористичної організації "Ісламський джихад у Палестині", що був розташований в мечеті в районі Зейтун в Секторі Гази. Від цього військового об'єкту також нічого не лишилося, а всі бойовики, що там перебували, стали "двохсотими".
Ізраїль ще підірвав штаб "Ісламського джихаду у Палестині" / Відео Армії оборони Ізраїлю
Зрештою в Армії оборони Ізраїлю наголосили, що точним ударом їм вдалося знищити ще один штаб, який використовувався терористичною організацією ХАМАС і розташовувався в Хан-Юнісі у Газі.
Війна між Ізраїлем і ХАМАС: останні новини
- В Ізраїлі 9 жовтня знову чули потужні вибухи, які пролунали після обстрілу країни формуванням ХАМАС. Зокрема, гучно було у Єрусалимі, а також у Тель-Авіві.
- Журналісти видання The New York Times наголосили, що напад ХАМАС на Ізраїль став справжнім шоком для американської розвідки. Крім того, палестинським бойовикам вдалося прорвати систему протиракетної оборони "Залізний купол".
- Зрештою речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі пригрозив ліквідацією лідеру ХАМАС Яхью Сінварі. Там наголосили, що палестинець уже "мертвий".