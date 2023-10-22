Війна між Ізраїлем і ХАМАС: Китай направив на Близький Схід 6 військових кораблів

На тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС флотилія КНР діяла на Близькому Сході близько тижня. Наразі військові кораблі Китаю пришвартувалися в порту Кувейту.

У Міноборони КНР повідомили, що впродовж останнього тижня флотилія з шести військових кораблів КНР діяла в близькосхідному регіоні. Крім цього, відомо, що 44-та Оперативна група військово-морського супроводу бере участь в операціях у регіоні з травня.

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У Кувейті пришвартувалися 6 військових кораблів

Зранку 18 жовтня військові кораблі китайської оперативної групи, зокрема корабель "Цзібо", корабель "Цзінчжоу" та корабель "Цяньдаоху" пришвартувалися в порту Кувейту.

Під керівництвом кувейтського патрульного корабля "Файлака" військові кораблі китайської оперативної групи, зокрема корабель "Цзібо", корабель "Цзінчжоу" та корабель "Цяньдаоху" пришвартувалися в порту "Шувайх" у Кувейті близько 9:00 ранку. Їх вітали понад 200 осіб, зокрема представники кувейтських військових,

– повідомили у Міноборони Китаю.

Також китайські кораблі зустрічали співробітники посольства КНР в Кувейті та китайські емігранти. Зазначається, що після церемонії її учасники пройшли на кораблі "Цзибо" та "Цзінчжоу" для екскурсії та обміну досвідом.

За словами командувача китайської оперативної групи, цьогоріч виповнюється 5 років від дня встановлення китайсько-кувейтського стратегічного партнерства, а також 10-річчя ініціативи "Один пояс, один шлях".

Яка позиція Китаю щодо війни ХАМАС та Ізраїлю

Сі Цзіньпін пропонує двостороннє рішення для утворення незалежної держави Палестини, як "основоположний вихід" із війни Ізраїлю з ХАМАС.

Він стверджує, що найголовніше зараз – домогтися припинення вогню, щоб не дозволити конфлікту вийти з-під контролю та поширитися далі.