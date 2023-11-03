Вигідно руками ПВК "Вагнера": чи міг Кремль передати Хезболлі "Панцир-С1"

Американське видання, з посиланням на вашингтонських чиновників, повідомило, що ПВК "Вагнера" збирається передати Хезболлі комплекс "Панцир-С1". Рупор Кремля Дмітрій Пєсков такий факт заперечив, але у дуже дивний спосіб.

Головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович розповів 24 Каналу, що спростування Пєскова його вразило. Прибічник Путіна сказав, що така інформація необгрунтована, бо ПВК "Вагнера" взагалі не існує.

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Чи могла Росія передати "Панцир-С1"

В ізраїльських повітряних силах існує протокол: якщо відбувається вистріл з будь-чого у бік літака, то інший літак, який його прикриває, миттєво завдає удару у відповідь. Про цей протокол усім відомо. Комплекс "Панцир-С1" не є найсильнішим із тих, що має Росія, але в будь-якому разі – це серйозна одиниця.

Якщо росіяни його передадуть і ми побачимо, що він перебуває на озброєнні у Лівану, Хезболли чи в Сирії – це означатиме пряму ворожу дію Кремля проти Ізраїля. Я сподіваюся, що при будь-яких умовах цей комплекс не довго попрацює,

– розповів Еміль Шлеймович.

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Для чого Кремль використовує ПВК "Вагнера"

Для Росії ця та інші ПВК є проксі. Вони потрібно для того, щоб створити видимість нібито зброю передає не країна-агресорка. За словами Шлеймовича, всі приватні військові компанії для цього і створювали. Це спеціальні сили, яким довіряють операції, в яких не хоче забруднювати руки та чи інша держава.

У Росії це отримало неймовірний масштаб, бо фактично організація стала підприємством з "віджиму" ресурсів в інших країнах,

– додав журналіст.

Після того як Росію розграбували, а "кишенькові олігархи" отримали всі природні ресурси, то ПВК "Вагнера" та деякі інші приватні військові компанії використовували для того, щоб виконувати військові дії в інших країнах. Натомість ПВК отримували концесії на розробку нафти, дорогоцінних металів, каміння.

Євгєній Пригожин побудував структуру, яка взагалі не вводила гроші у Росію. На цих умовах росіяни воюють в Сирії, Лівії – це найомники, яким завжди треба платити,

– наголосив Шлеймович.

Щобільше, він назвав вагнерівців звичайним бандитським групування, яке потрібне Росії для участі в геополітичних війнах. Так їх використовували в Африці, Сирії, Латинській Америці та у війні проти України, коли в окупантів не вистачало своїх резервів.

"Вони працюють над тим, що "віджимають" і "кришують" великий бізнес в інтересах Путіна та його оточення", – підкреслив головний редактор порталу "Деталі”.

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