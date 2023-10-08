Нетаньягу провів переговори з Зеленським, Шольцом, Сунаком та Мелоні

У Ізраїлі триває загострення із ХАМАС. Прем'єр-міністр країни провів розмову із лідерами кількох країн, зокрема, й України.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поговорив зі світовими лідерами про ситуацію в країні. Зокрема, він поговорив з Володимиром Зеленським, Олафом Шольцем, Джорджією Мелоні та Ріші Сунаком.

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Лідери висловили підтримку

Нетаньягу повідомив, що всі лідери висловили підтримку Ізраїлю.

Усі лідери висловили однозначну підтримку права Ізраїлю захищати себе настільки, наскільки це необхідно,

– мовиться в повідомленні.

Володимир Зеленський також повідомив, що провів екстрену розмову із прем'єр-міністром Ізраїлю. Він написав, що Україна солідарна з державою Нетаньягу та висловлює співчуття у зв'язку з численними жертвами.

Президент України також наголосив, що зараз важлива співпраця ізраїльської поліції та українських дипломатів для забезпечення безпеки українських громадян.

На жаль, під час бойових дій в Ізраїлі загинуло дві українки. Зараз дипломати намагаються повернути тіла загиблих на Батьківщину.

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