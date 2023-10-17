Пентагон готується розгорнути 2000 військових через війну Ізраїлю та ХАМАС

17 жовтня 2023, 02:47
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Джерело:

The Times of Israel

Пентагон віддав наказ "готуватися до розгортання" бійців через війну Ізраїлю проти ХАМАС. Мовиться про близько 2 тисячі військових.

Раніше повідомляли, що Пентагон готує до розгортання 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти. 2 тисячі морпіхів перебувають на борту десантного корабля USS Bataan. Вони здатні підтримувати масштабну евакуацію або забезпечення іншої гуманітарної допомоги.

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США готуються розгорнути 2 тисячі військових

Пентагон наказав готуватися до розгортання близько 2000 американських військовослужбовців для відповіді на війну між Ізраїлем і ХАМАС. Про це повідомили два американські чиновники на умовах анонімності, адже рішення ще не оголосили.

За словами одного з чиновників, ці війська виконуватимуть різні допоміжні функції, такі як:

  • додаткова медична допомога;
  • знешкодження вибухонебезпечних предметів, зокрема забезпечення додаткової безпеки на контрольно-пропускних пунктах.

Інший посадовець сказав, що бійців не відправлять безпосередньо до Ізраїлю – їх можуть направити до країн регіону.

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Коротко про ситуацію в Ізраїлі та Секторі Гази

  • Наразі у Хан-Юнісі, що на півдні Сектора Гази, біженців є більше, аніж мешканців. Раніше там жили 400 тисяч осіб, а тепер – мільйон. Саме через Хан-Юніс пролягає офіційний маршрут евакуації, який оприлюднила раніше ізраїльська влада.
  • Люди, які евакуювалися з півночі регіону, мають дуже мало води та сплять на вулиці. У Єгипті вже висловили побоювання, що буде ще гірше, якщо відкрити прикордонний пропускний пункт "Рафах". Адже тоді натовп просто змете все на своєму шляху.
  • Варто зауважити, що Україна намагається евакуювати своїх громадян з Близького Сходу. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що посол України вже передав єгипетській владі списки тих, хто потребує виїзду.

Автор: Ольга Котів