У відповідь на обстріл: Ізраїль завдав удару по об'єктах Хезболли у Лівані

У Ізраїлі триває війна з бойовиками організації ХАМАС. Держава завдала ударів по об'єктах Хезболли у Лівані після того, як її представники спробували проникнути до країни.

Збройні Сили Ізраїлю завдали удару по військовій інфраструктурі Хезболли у Лівані. Перед цим спостерігачі ЦАХАЛу помітили загін терористів, який намагався проникнути на територію їхньої держави.

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Намагались закласти вибухівку

Терористи намагались перетнути огорожу безпеки з Ліваном і закласти вибуховий пристрій. Четверо терористів загинули.

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Крім цього, Ізраїль завдали ударів по терористичних об’єктах та військовій інфраструктурі терористичної організації «Хезболла» в Лівані. Ця атака була спланована у відповідь на обстріл терористів.

Ізраїль завдав удару у відповідь: дивіться відео

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