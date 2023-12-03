У США не знали про плани ХАМАС напасти на Ізраїль, – Кірбі
Джерело:Politico
Ізраїль виявився не готовим до нападу бойовиків ХАМАС на початку жовтня. Розвідка не відслідкувала підготовку такої масштабної операції, проте у США теж заявляють, що нічого не знали про плани палестинської організації.
Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі сказав, що американській розвідці не було відомо про план нападу ХАМАС. Раніше західні медіа писали, що вони знали про ці плани, але не надали значення попередженням.
Дивіться також Спецслужби Ізраїлю почали кампанію полювання на лідерів ХАМАС по всьому світу
Розвідники не мали доступу до документа
Коментар Кірбі з'явився після репортажу New York Times про те, що посадовці Ізраїлю більш ніж за рік до подій 7 жовтня отримали інформацію про плани ХАМАС.
Розвідувальна спільнота повідомила, що вони не мали доступу до цього документа,
– сказав Кірбі.
Те, що ізраїльська розвідка не простежила підготовку такого масштабного нападу може стати найбільшим провалом за останні 50 років.
Ізраїль понад рік мав детальний план нападу ХАМАС
- У розпорядження журналістів потрапив документ. У ньому не вказувалася дата, але описувався методичний штурм, спрямований на знищення укріплень навколо Сектора Гази, захоплення міст Ізраїлю та штурм ключових військових баз, зокрема, штабу дивізії.
- Мовиться про 40-сторінковий документ. Його ізраїльська влада назвала "Єрихонська стіна". У ньому пункт за пунктом описується те саме руйнівне вторгнення, внаслідок якого загинули 1200 людей. Цікаве те, що за понад рік до нападу ізраїльські військові та представники розвідки знали про цей план, але відкинули його. Вони вважали, що він надто складний для виконання ХАМАС.
- У плані також у деталях розписували розташування та чисельність ізраїльських збройних сил, вузли зв'язку й іншу конфіденційну інформацію. Виникає питання: як ХАМАС вдавалося збирати відповідні розвідувальні дані, і чи не було всередині ізраїльської системи безпеки "крота".