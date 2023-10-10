Не стримав сліз: представник Білого дому Кірбі емоційно відреагував на звірства ХАМАС в Ізраїлі

Джон Кірбі не стримав емоцій, коли згадував Ізраїль. Під час коментування ситуації на Близькому Сході представник адміністрації Джозефа Байдена пустив сльозу.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі розчулився, коли коментував ситуацію в Ізраїлі. Це сталося під час його спілкування з пресою.

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Що сказав Кірбі

Під час виступу перед журналістами представник Білого дому був настільки шокований тим, що відбувалося у південній частині Ізраїлю під час атаки ХАМАС, що не зміг підібрати слова. Інцидент стався у прямому етері.

Я... перепрошую... Це дуже... вибачте. Дуже важко дивитися на ці зображення... на людські жертви. Це люди. Вони члени родини, вони друзі, вони кохані, брати, сестри. Так, це важко, і я прошу вибачення,

– сказав Кірбі.

Соцмережами шириться запис його реакції. На кадрах можна побачити, як Кірбі пускає сльозу та відвертається на кілька секунд. Після цього він відкашлюється та намагається опанувати емоції.

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