Чому Ізраїль зволікає з наземною операцією в Секторі Гази: у ЦАХАЛ відповіли
Джерело:Times of Israel
Довкола наземної операції у Секторі Гази вже досить багато домислів, адже її постійно відкладають. Уже тривалий час Ізраїль обіцяє вторгнутися в Сектор Гази, але не робить цього.
У понеділок 23 жовтня ЦАХАЛ уже заявив, що цілком готовий до проведення операції – раніше ішлося про підготовку. Але поки що вона не почалася.
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Що стає на заваді наземної операції у Секторі Гази
Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві відповів на це запитання. За його словами, якісні наступальні плани вже готові і Армія оборони Ізраїлю також готова до наземних маневрів. Але "рішення щодо форми і часу наступного етапу" ще нема.
Наступ Ізраїлю стримують певні "тактичні і навіть стратегічні міркування". Водночас вони ж дозволяють краще підготуватися до виконання завдань.
Ми використовуємо кожну хвилину, щоб бути ще більш підготовленими. І кожну хвилину, що минає, ми завдаємо ще більшого удару по ворогу. Вбиваючи терористів, руйнуючи інфраструктуру, збираючи більше розвідданих для наступного етапу,
– пояснив він.
Звернення до ХАМАС і жителів Гази
Халеві порекомендував бойовикам ХАМАС "ставитися з повагою до ізраїльських громадян, яких він тримає в заручниках". Він також просить жителів Сектору Гази виїхати.
ЦАХАЛ воює з ХАМАС, а не з населенням Гази. ЦАХАЛ хоче, щоб жителі Гази пройшли через цю війну максимально неушкодженими,
– запевняє він.
Біженців забезпечать їжею, водою і медикаментами в тих регіонах, куди вони евакуюються. Паливо нададуть безпосередньо цивільним – його не постачатимуть у сам Сектор Гази, адже так терористи зможуть заправляти свою техніку.
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Що говорять експерти про затримку наземної операції
- Є думка, що таким чином справді можна краще підготуватися. Наприклад, танкові екіпажі давно не тренувалися і їм треба час на злагодження.
- Інша точка зору враховує небезпеку від "Хезболли". Якщо Ізраїль увійде в Сектор Гази на півдні, а "Хезболла" нападе з півночі, з Лівану, то доведеться воювати і проти Лівану.