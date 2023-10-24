Це може бути наймасштабніша операція: США планують евакуацію громадян із Близького Сходу

Адміністрація Байдена готується до того, що сотні тисяч американських громадян вимагатимуть евакуації з Близького Сходу. Наразі розробляється план на випадок екстреної ситуації.

Про це журналістам видання The Washington Post заявили чотири чиновники, які нібито знайомі із планами уряду США на випадок надзвичайних ситуацій.

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США готує план евакуації своїх громадян на випадок критичної ситуації

Ізраїльські сили за підтримки американської зброї та військових радників готуються до наземного наступу у Сектор Гази проти терористів ХАМАС. Чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що американці, які проживають в Ізраїлі та сусідньому Лівані, "викликають особливе занепокоєння".

Вони повідомили, що Штати глибоко стривожені перспективою ескалації і останніми днями вони звертають увагу на складну логістику, пов'язану з необхідністю раптового переселення великої кількості людей. За оцінками Держдепартаменту, в момент нападу ХАМАС в Ізраїлі перебували близько 600 000 громадян США і ще 86 000 у Лівані.

Як сказав один чиновник, "було б безвідповідально не мати плану для всього". Однак важливо розуміти, що евакуація такого масштабу вважається найгіршим сценарієм.

Чому США такі схвильовані

За словами чиновників, занепокоєння в Лівані викликає головним чином політична партія бойовиків Хезболла, яка разом із союзниками нині контролює найбільшу кількість місць у парламенті. Вона вже давно приймає навчання та зброю від Ірану. Тож виникають побоювання, що вона може атакувати Ізраїль із півночі, тим самим створивши війну на два фронти.

Адміністрація дуже, дуже, дуже стурбована тим, що ситуація вийде з-під контролю,

– уточнив американський чиновник.

На думку експертів, залежно від масштабів потенційної евакуації США вона може виявитися складнішою, ніж будь-які попередні операції. У ньому можуть брати участь літаки ВПС або військові кораблі ВМФ, які прибули в регіон.

Враховуючи 600 000 американців в Ізраїлі та погрози іншим американцям по всьому регіону, важко уявити собі евакуацію, яка могла б зрівнятися з цією за масштабом, розмахом та складністю,

– сказала Сюзанна Мелоні, директорка із зовнішньої політики Брукінгського інституту.

За словами офіційних осіб, особливо вразливими є приблизно 3 400 американських військовослужбовців, які наразі дислокуються в Іраку та Сирії. Вони впродовж багатьох років зазнавали нападів з боку підтримуваних Іраном ополченців.

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