Всього за 4 дні: армія Ізраїлю назвала вражаючі втрати ХАМАС

Армія Ізраїлю зранку 10 жовтня заявила, що відновила контроль над півднем країни та кордоном, який був порушений внаслідок атаки бойовиків ХАМАС. На території Ізраїлю було виявлено понад тисячу тіл бойовиків ХАМАС.

Близько 1500 тіл бойовиків ХАМАС було виявлено на території Ізраїлю після встановлення контролю над кордоном. ЦАХАЛ відновив повний контроль над кордоном на четвертий день боїв після нападу терористів ХАМАС.

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Жоден бойовик ХАМАС з минулої ночі не проник в Ізраїль

Не відразу стало зрозуміло, чи збігається це число з кількістю загиблих, про яких раніше повідомляла палестинська влада.

Повідомляється, що з минулої ночі жоден бойовик ХАМАС не перетнув кордон з Ізраїлем, хоча інфільтрація все ще можлива.

Раніше у так званому міністерстві охорони здоров'я Гази повідомили про 704 загиблих палестинців. У міністерстві підкреслили, що ще близько 4 000 людей отримали поранення. У Газі загинули щонайменше 105 жінок і 143 дитини.

МОЗ Ізраїлю ввечері 9 жовтня повідомило, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС кількість загиблих ізраїльтян виросла до 900 осіб. Водночас до медичних закладів Ізраїлю звернулося 2 500 громадян.

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