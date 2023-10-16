ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного високопоставленого командира ХАМАС
Джерело:The Israel Times
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного командира палестинських бойовиків. Цього разу – Муатаза Іда.
Згідно з повідомленням, його ліквідували на півдні Сектору Гази. Також ізраїльські військові заявили, що упродовж 15 жовтня завдали ударів по понад 250 цілях.
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Був керівником південного округу нацбезпеки ХАМАС
Як йдеться в повідомленні, він був керівником південного округу національної безпеки ХАМАС. Муатаз Ід загинув у результаті авіаудару завдяки розвідувальним заходам, проведеним службою безпеки Шин-Бет і Управлінням військової розвідки.
За словами військових, ЦАХАЛ завдав ударів по більше ніж 250 цілях у Секторі Гази, переважно на півночі. Серед них були військові штаби ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, спостережні пункти та декілька пускових установок для ракет.
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Скільки ватажків бойовиків уже ліквідували
- Напередодні, 15 жовтня, ізраїльські солдати вбили командувача силами Нухба Біллала Аль Кедру, який відповідав за різанину в кібуці Нірімі.
- 14 жовтня ЦАХАЛ ліквідував у Секторі Гази ватажка ХАМАС Мерада Абу Мерада. Він відповідав за повітряну систему терористів.
- 11 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила по будинку Мохаммеда Дейфа – ватажка воєнізованого крила ХАМАС. ЗМІ писали, що загинули кілька членів його родини, зокрема, брат.
- 8 жовтня стало відомо, що ЦАХАЛ розбомбив будинок ватажка ХАМАС Аймана Юніса в таборі біженців Нусейрат. За даними ЗМІ, його тіло дістали з-під завалів.