Ізраїль завдав удару по Сектору Гази під час евакуації палестинців, – WP

Ізраїльські військові завдали удару по Сектору Гази. Обстріл стався під час евакуації палестинців.

Внаслідок удару загинули десятки людей. Також відомо про 200 поранених осіб.

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Ізраїль вдарив по Сектору Гази під час евакуації палестинців

У Міністерстві охорони здоров’я Палестини повідомили, що під час атаки Ізраїлю на Сектор Гази загинули десятки людей, які намагалися евакуюватись. Також 200 осіб поранено.

Крім того, уздовж дороги Салах Аль-Дін лежать тіла, зокрема маленьких дітей. Також горять автомобілі і здіймається чорний дим.

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