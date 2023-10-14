Ізраїль завдав удару по Сектору Гази під час евакуації палестинців, – WP
14 жовтня 2023, 09:37Читать новость на русском
Джерело:The Washington Post
Ізраїльські військові завдали удару по Сектору Гази. Обстріл стався під час евакуації палестинців.
Внаслідок удару загинули десятки людей. Також відомо про 200 поранених осіб.
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Ізраїль вдарив по Сектору Гази під час евакуації палестинців
У Міністерстві охорони здоров’я Палестини повідомили, що під час атаки Ізраїлю на Сектор Гази загинули десятки людей, які намагалися евакуюватись. Також 200 осіб поранено.
Крім того, уздовж дороги Салах Аль-Дін лежать тіла, зокрема маленьких дітей. Також горять автомобілі і здіймається чорний дим.
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