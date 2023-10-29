Наземна операція на півночі Сектора Гази: ЦАХАЛ атакував понад 450 об'єктів та збільшив війська
Ізраїль розширив наземну операцію на півночі Сектора Гази. Тепер на цю територію зайшли бронетранспортери, танки, бульдозери й піхотні підрозділи.
Це видно з кадрів та повідомлень, які опублікувала армія оборони Ізраїлю. Перед цим, 28 жовтня, ізраїльський прем'єр офіційно підтвердив початок наземної операції в Секторі Гази, пише 24 Канал.
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Ізраїль розширює наземну операцію в Секторі Гази
За минулу добу (28 жовтня – 24 Канал) бойові літаки ЦАХАЛ атакували понад 450 військових об'єктів терористичної організації ХАМАС по всьому Сектору Гази, серед яких були атаковані військові штаби, спостережні пости та протитанкові вогневі позиції терористичної організації,
– заявили ізраїльські військові.
У ЦАХАЛ також розповіли, що об'єднані бойові сили бронетехніки, саперів і піхоти діють на півночі Гази з раннього вечора п'ятниці, 28 жовтня. Так, армія оборони Ізраїлю пояснила, що бійці ЦАХАЛ:
- виявили та атакували осередки терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети та мінометні снаряди;
- виявили та знищили заміновану споруду;
- танки ЦАХАЛ скерували гелікоптери армії оборони Ізраїлю, які завдали удару по будівлі оперативного пункту збору ХАМАС.
Контрадмірал ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що військові "переходять до наступної фази" війни з палестинським терористичним угрупуванням, тож для цивільних ризики посилюються. На цьому фоні ізраїльська армія вкотре закликала цивільних залишати північ сектора Гази та їхати на південь.
Ізраїль почав наземну операцію в Секторі Гази
- Армія оборони Ізраїля почала наземну операцію в Секторі Гази. Буквально 27 жовтня ізраїльська армія заявила, що розширені операції у Газі не є офіційним наземним вторгненням. Натомість там пояснили, що мовиться про розширення операції.
- Вже вночі 28 жовтня Ізраїль атакував Сектор Гази артилерією та ракетами. Після цього ізраїльські військові, ймовірно, увійшли на територію Сектора Гази.
- Водночас у The Jerusalem Post писали, що терористи ХАМАС вступили у бій з ізраїльськими силами на півночі Сектора Гази. Зокрема, у районі міста Бейт-Ханун.
- Тільки 28 жовтня ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу підтвердив, що розпочалась наземна операція в Секторі Гази. За його словами, Ізраїль почав другий етап війни проти ХАМАС – на території, яку контролюють бойовики, ввели нові наземні сили армії оборони Ізраїлю.