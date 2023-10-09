Єгипетська розвідка нібито попереджала Ізраїль про напад ХАМАС: Нетаньягу заперечує
Джерело:The Times of Israel
У Ізраїлі триває війна з ХАМАС. Розвідка країни не помітила підготовки атаки, проте у Єгипті зазначили, що нібито попереджали про ймовірну загрозу.
Аббас Камель, керівник розвідку Єгипту, повідомив, що попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу про можливий напад ХАМАС. За його словами, він зробив це за 10 днів до атаки.
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Мало відбутися "щось незвичайне"
Камель переконує, що попередив Ізраїль, що навколо Гази має відбутися "щось незвичайне, жахлива операція".
У повідомленні мовиться, що він був вражений пасивною реакцією Нетаньягу.
Єгипетські джерела повідомляють, що прем'єр-міністр відповів, що ЦАХАЛ зосереджений на боротьбі з терором на західному березі річки Йордан, де відбувалися терористичні атаки проти Ізраїлю.
Нетаньягу заперечує цю інформацію
Офіс Нетаньяху називає цю заяву "брехнею".
У заяві офісу прем'єр-міністра сказано, що Нетаньягу "не розмовляв і не зустрічався з Камелем". Там наголосили, що не було ні безпосередньої зустрічі чи розмови, ні через посередництво.
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