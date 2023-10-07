Є дві основні причини: чому Ізраїль не постачає Україні летальної зброї
Досі Ізраїль допомагав Україні тільки нелетальними засобами. Мовиться про медичне обладнання, а також ізраїльські радари.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп назвав 24 Каналу дві основні причини, чому держава не постачає Україні летальної зброї.
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Перша причина
Як зазначив Шарп, Ізраїль боїться зіткнення з Росією в Сирії. Тобто Кремль може почати перешкоджати діям Єрусалиму в Сирії.
Побоювання схожі з тими, які є у США та інших країнах – з Росією ніхто не хоче стикатися зайвий раз. Тому що бояться якихось неадекватних дій навіть тоді, коли вона слабша,
– зауважив військовий оглядач.
Друга причина
За словами Шарпа, Ізраїль остерігається можливих постачань зброї Росії в Іран. До прикладу, сучасних систем ППО С-400. Позаяк, якщо допустити такі дії, Ізраїль не зможе виконати імовірну майбутню операцію проти іранських ядерних об'єктів.
Крім того, голова Моссаду Девід Барнеа назвав найбільше побоювання: Росія може передати зброю, яка загрожуватиме існуванню Ізраїля. Мовиться про ядерні технології.
Вважається, що не в інтересах Росії постачати ядерні технології Ірану, тому що це потягне за собою багато проблем,
– сказав Шарп.
Також передання Ірану російських ядерних технологій розлютить інші країни: Саудівську Аравію, Туреччину, Єгипет, ОАЕ та інші. Зрештою, існує багато причин, чому не варто цього робити. Позаяк ядерні технології надають за великі послуги, а не за Shahed.
Чому Ізраїль не допомагає Україні летальною зброєю: дивитися відео
Ізраїлю не вистачає зброї для власного захисту
За словами військового оглядача, Ізраїль також не передає Україні зброю через те, що її не вистачає самій країні. Тому поставити з власного арсеналу держава не має змоги. Теоретично, можна було б лишень зробити замовлення й згодом виробити невелику кількість озброєння.
Але із власного арсеналу просто не можна, бо потрібно тут і зараз. Не зважаючи на величезний бюджет та американську допомогу, в Ізраїля постійно дефіцит засобів на свою оборону,
– мовив Давид Шарп.
Загострення між ХАМАС та Ізраїлем
- Увечері 7 жовтня з боку Сектору Гази знову фіксують пуски ракет. CNN пише, що у Тель-Авіві чути сирени та щонайменше 10 гучних вибухів.
- Натомість бойовики ХАМАС кажуть, що таким чином мстяться за руйнування "Палестинської вежі" в Газі. Позаяк у будівлі був штаб бойовиків. Після її знищення ХАМАС пообіцяв обстріляти центр Ізраїлю.
- Також вдень 7 жовтня відбулася розмова між Джо Байденом і Беньяміном Нетаньягу. США повністю підтримують право Ізраїлю на захист. Натомість очільник уряду Держави Ізраїль сказав, що буде тривала битва, в якій його країна здобуде перемогу.