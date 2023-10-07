Куди вдерся ХАМАС, які зараз масштаби бойових дій в Ізраїлі: показуємо на карті, де точаться бої

7 жовтня 2023, 15:54
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Андрій Дрозда

У суботу 7 жовтня світ струсила новина про загострення між ХАМАС та Ізраїлем. Поки що конфлікт тільки розгортається.

Наразі відомо, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан по всій території країни. 24 Канал оперативно стежить за всіма подіями, тож читайте наші новини.

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Якими є масштаби бойових дій в Ізраїлі

Ведучий 24 Каналу Андрій Дрозда виклав карту, на якій можна бачити, куди вже проникли бойовики ХАМАС. Це переважно райони навколо Сектора Гази.

Навіть на око це менше ніж 10% площі країни. Найбільші міста, куди вдерлися нападники, – Ашкелон (150 тисяч осіб), Сдерот (27 тисяч осіб),
– написав він.

Де точаться бої між Ізраїлем і Палестиною / Фото Андрій Дрозда

Також Дрозда зазначив, що площа Ізраїлю – 22 145 квадратних кілометрів. Якщо порівняти її для розуміння масштабів із, наприклад, площею Львівської області, то вони співмірні: площа Львівщини становить 21 833 квадратні кілометри.

Тобто поки що бойові дії точаться на відносно невеликій території,
– підсумував ведучий.

Сектор Газа на карті / Фото Андрій Дрозда

Також є інфографіка, на якій вказано, яка з держав які території контролює.

Які території контролює Ізраїль, які території контролює Палестина / Інфографіка UA War Infographics

Якщо подивитися на гугл-мапі на Сектор Гази, то помітно, що Сдерот просто на кордоні із Сектором, а от Ашкелон трохи далі.

Де розташований Сектор Гази: показуємо на карті

Останні новини з Ізраїлю

  • Ситуація там змінюється щомиті і, на жаль, не на краще. Уже відомо про 20 загиблих і понад 500 поранених в Ізраїлі, проте жертви є і у Секторі Гази.
  • Палестинські бойовики стверджують, що захопили у полон 35 військових ЦАХАЛу. Імовірно, серед них є жінка та генерал, але не відомо, наскільки ця інформація правдива.
  • Володимир Зеленський підтримує право Ізраїля на захист. Він каже, що терористам не можна давати жодного шансу ніде у світі. "Хоч би хто спонсорував терор, це злочин проти світу", – говорить український президент.
  • Тим часом росіяни радіють убивствам ізраїльтян. Михайло Подоляк вважає, що чергове загострення на Ближньому Сході розпочалося не в останню чергу через Росію.

Автор: Ірина Чеботнікова