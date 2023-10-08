У Києві та Харкові на цифрових носіях реклами майорить прапор Ізраїлю
Джерело:Віталій Кличко
Віталій Кличко прокоментував атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Мер Києва розповів про демонстрацію солідарності українського народу з єврейською державою.
Столичний мер Віталій Кличко заявив, що 8 жовтня о 20:00 на цифрових носіях реклами на вулицях Києва майорітиме прапор Ізраїлю. Про це він написав у своїх соцмережах.
До теми Сьогодні немає "чужих війн", – омбудсмен пояснив, чому атаки на Ізраїль вигідні саме Росії
Що сказав Кличко про акцію підтримки
За словами столичного мера, міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій з проханням розмістити прапор Ізраїлю. У такий спосіб у Києві продемонструють солідарність українців з ізраїльським народом, який зазнав агресії та бореться зараз за свою єврейську державу.
За словами Кличка, прапор держави Ізраїль також ввечері майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях Києва.
Що сказав мер про напад бойовиків
Кличко заявив, що одне непокаране зло розповзається та сіє біду скрізь.
Варварство і жорстокість, неповага до світового порядку і законів має присікатися рішуче,
– написав міський голова Києва.
Мер наголосив, що умиротворення агресорів тільки розпалює їх хворі апетити та фантазії.
Харків приєднався до акції
Ігор Терехов написав, що Харків розділяє біль Ізраїлю. За словами мера, 8 жовтня на знак підтримки та солідарності з ізраїльським народом на цифрові екрани міста виведений ізраїльський прапор. Міський голова також поділився відео.
У Харкові майорить прапор Ізраїлю: відео Ігоря Терехова
Внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули українці
- Як повідомлялося раніше, через напад палестинських бойовиків в Ізраїлі загинули громадяни України. Спочатку Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення казав, що влада перевіряє інформацію про можливу загибель однієї українки та займається розшуком ще двох наших громадян.
- Пізніше стало відомо, що в МЗС України підтвердили смерть двох українок, які довгий час проживали у єврейській державі. Зараз українські дипломати намагаються посприяти поверненню їхніх тіл.
- Також наші дипломати розшукали українця, який вважався зниклим безвісти на півдні Ізраїлю. На щастя, чоловік виявився живим. Крім цього співробітники МЗС допомогли одній українській родині виїхати з міста Ашкелон.