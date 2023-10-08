У Києві та Харкові на цифрових носіях реклами майорить прапор Ізраїлю

Віталій Кличко прокоментував атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Мер Києва розповів про демонстрацію солідарності українського народу з єврейською державою.

Столичний мер Віталій Кличко заявив, що 8 жовтня о 20:00 на цифрових носіях реклами на вулицях Києва майорітиме прапор Ізраїлю. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Що сказав Кличко про акцію підтримки

За словами столичного мера, міська влада звернулася до власників цифрових рекламних конструкцій з проханням розмістити прапор Ізраїлю. У такий спосіб у Києві продемонструють солідарність українців з ізраїльським народом, який зазнав агресії та бореться зараз за свою єврейську державу.

За словами Кличка, прапор держави Ізраїль також ввечері майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях Києва.

Що сказав мер про напад бойовиків

Кличко заявив, що одне непокаране зло розповзається та сіє біду скрізь.

Варварство і жорстокість, неповага до світового порядку і законів має присікатися рішуче,

– написав міський голова Києва.

Мер наголосив, що умиротворення агресорів тільки розпалює їх хворі апетити та фантазії.

Харків приєднався до акції

Ігор Терехов написав, що Харків розділяє біль Ізраїлю. За словами мера, 8 жовтня на знак підтримки та солідарності з ізраїльським народом на цифрові екрани міста виведений ізраїльський прапор. Міський голова також поділився відео.

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