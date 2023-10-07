Щоб не напали інші: Нетаньягу назвав першочергові завдання Ізраїлю після нападу з боку ХАМАС

Загострення давнього арабо-ізраїльського конфлікту набирає обертів. Влада Ізраїлю, зокрема Беньямін Нетаньягу, реагує на нові виклики, що постали перед країною 7 жовтня після ракетного обстрілу держави.

У новому витку протистояння на Близькому Сході США підтримують Ізраїль, а Іран підтримує Палестину. Бої тривають у кількох містах. Нетаньягу закликав об'єднатися в боротьбі проти ХАМАС і розказав, що потрібно для перемоги.

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Що заявив Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю провів засідання кабінету міністрів, під час якого сказав, що країна перебуває в стані війни.

Тепер перед державою постало декілька надважливих завдань:

по-перше, необхідно знищити сили ворога, які вдерлися в Ізраїль, і "відновити безпеку та спокій у громадах, які зазнали нападів";

по-друге, Сектор Гази має заплатити "величезну ціну" за своє вторгнення;

по-третє, слід зміцнити кордони.

Останнє Нетаньягу мотивує тим, що треба утримати "інших" від вступу у війну. На думку експертів, мова про ліванське терористичне угруповання "Хезболла". Вони вже висловилися, що у цій війні на боці ХАМАС, але поки не долучаються до бойових дій. Армія оборони Ізраїлю готується до того, що може бути напад із боку Лівану або Сирії.

ХАМАС обстріляв Ізраїль 7 жовтня, на річницю війни Судного дня. 50 років тому на Державу Ізраїль напали з двох боків, із Сирії і Єгипту. Тоді Ізраїль виграв, але через антиурядові протести посаду змушена була залишити Голда Меїр. Дехто вже пророкує імовірну відставку Нетаньягу: напад був несподіваним, тож говорять про провал ізраїльської розвідки, Моссаду. Детально читайте у великому матеріалі Провал розвідки та привид Війни Судного дня: чому Ізраїль застали зненацька та коли буде мир ".

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