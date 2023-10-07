Щоб не напали інші: Нетаньягу назвав першочергові завдання Ізраїлю після нападу з боку ХАМАС
Загострення давнього арабо-ізраїльського конфлікту набирає обертів. Влада Ізраїлю, зокрема Беньямін Нетаньягу, реагує на нові виклики, що постали перед країною 7 жовтня після ракетного обстрілу держави.
У новому витку протистояння на Близькому Сході США підтримують Ізраїль, а Іран підтримує Палестину. Бої тривають у кількох містах. Нетаньягу закликав об'єднатися в боротьбі проти ХАМАС і розказав, що потрібно для перемоги.
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Що заявив Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю провів засідання кабінету міністрів, під час якого сказав, що країна перебуває в стані війни.
Тепер перед державою постало декілька надважливих завдань:
- по-перше, необхідно знищити сили ворога, які вдерлися в Ізраїль, і "відновити безпеку та спокій у громадах, які зазнали нападів";
- по-друге, Сектор Гази має заплатити "величезну ціну" за своє вторгнення;
- по-третє, слід зміцнити кордони.
Останнє Нетаньягу мотивує тим, що треба утримати "інших" від вступу у війну. На думку експертів, мова про ліванське терористичне угруповання "Хезболла". Вони вже висловилися, що у цій війні на боці ХАМАС, але поки не долучаються до бойових дій. Армія оборони Ізраїлю готується до того, що може бути напад із боку Лівану або Сирії.
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Останні новини з Близького Сходу
- Америка готова підтримати Ізраїль усім необхідним, про це заявили у Пентагоні. Джо Байден уже поговорив телефоном із Нетаньягу і висловив йому свою підтримку. Директор ЦРУ скасував свій візит в один із штатів на тлі подій в Ізраїлі, тож США стежать за подіями.
- Тим часом ізраїльтяни діляться тим, що бачать. За їхніми словами, поранених дуже багато, а люди тікають.