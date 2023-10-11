ЗМІ пояснили, як бойовики ХАМАС змогли прорватися у прикордонний Беері та влаштувати там бійню

Палестинські бойовики влаштували жахливе кровопролиття у Беері. В цьому кібуці знайшли понад 100 тіл.

Всього у кібуці проживало близько 1000 жителів. У понеділок, 9 жовтня, там після вторгнення ХАМАС знайшли понад 100 тіл.

До теми Терористи вбили кожного десятого: у кібуці Беері знайшли понад 100 тіл убитих ізраїльтян

Що відомо про атаку на Беері

ХАМАС 7 жовтня прорвався через кордон Ізраїлю. Палестинські бойовики зламали паркан близько 6:30. Вже о 7 годині ранку вони прибули у Беері.

Терористи їхали на мотоциклах. Вони були озброєні до зубів. Камери відеоспостереження зафіксували, що бойовики вбили трьох людей в машині, витягли їхні тіла та викрали автівку. Також камерам вдалося зафільмувати, як терористи ХАМАС взяли у полон 5-х місцевих жителів. На жаль, пізніше 4-х з них знайшли мертвими.

За словами очевидців, бойовики ходили по домах від дверей до дверей та намагалися увірватися до будинків. У Беері після атаки ХАМАС знайшли 107 тіл. Більшість вбитих виявилися місцевими цивільними жителями. Серед загиблих також були представники ізраїльських сил безпеки. В ЦАХАЛ заявили, що цей кібуц дуже сильно постраждав.

Дівчині вдалося врятувати свій кібуц від ХАМАС

Нагадаємо, Інбаль Ліберман змогла організувати людей та врятувати Нір-Ам під час атаки бойовиків. Цей кібуц розташований біля Сектору Гази.

25-річна дівчина навчалася у бойових частинах ЦАХАЛ та була Координатором служби безпеки у своєму регіоні. Молода жінка відповідає за безпеку у кібуці Нір-Ам у надзвичайних ситуаціях до прибуття ЦАХАЛ чи поліції.

Вранці 7 жовтня вона вчасно оцінила загрозу, швидко зібрала людей, створила групу швидкого реагування та роздала зброю. Після цього дівчина підготувала план захисту та влаштувала засідку на бойовиків. В результаті вона особисто ліквідувала 5 терористів ХАМАС, а інші місцеві жителі знищили ще 20 нападників.