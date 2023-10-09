"Ми збираємося змінити Близький Схід": Нетаньягу анонсував потужний бій з ХАМАС
Джерело:The Times of Israel
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що війна в Ізраїлі змінить Близький Схід. Він також сказав, що справжня війна з терористами лише розпочалась.
Нетаньягу виступив перед політикам з Півдня Ізраїлю. Він пообіцяв, що влада країни перетворить регіон та реабілітує громади, які постраждали від атак.
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Нетаньягу пообіцяв змінити Близький Схід
Прем'єр Ізраїлю пообіцяв, що країна помститься ХАМАС. Він зазначив, що війна лише розпочалась.
Ви пройшли через тяжкі, жахливі речі. Те, через що доведеться пройти ХАМАС, буде важким і жахливим — ми вже перебуваємо в розпалі битви і тільки-но почали,
– заявив Нетаньягу.
Також він похвалив південь країни за стійкість, додавши, що головний бій ще попереду. Беньямін Нетаньягу попередив, що майбутній бій буде довгим, тож результат вимагатиме "твердості" і терпіння. Однак запевняє, що в результати цієї битви на Близькому Сході настануть зміни.
Нація переверне кожен камінь, щоб допомогти вам усім. Я прошу вас виявити твердість, тому що ми збираємося змінити Близький Схід,
– сказав він.
Ізраїль планує розпочати наземну операцію в секторі Гази
- Видання Walla з посиланням на власні джерела заявило, що під час зустрічі з Джо Байденом Нетаньягу сказав, що в Ізраїлю не буде іншого вибору, окрім як почати наземну операцію в секторі Гази. Журналісти заявили, що судячи з характеру реакції країни операція може початися найближчими "днями або тижнями".
- Повідомляється, що Байден не став відмовляти Нетаньягу від початку наземної операції на території сектору Гази. "Ми не намагаємося переконати ізраїльтян у цьому питанні, тому що ми підтримуємо право Ізраїлю на самооборону", – сказав президент США.
- Також прем'єр Ізраїлю сказав американському президенту, що його турбує сценарій відкриття ще одного фронту на півночі країни.
- Зазначимо, що кілька бойовиків з Лівану вже проникли на територію Ізраїлю. У відповідь на це країна завдала атакувала гелікоптерами цілі на території Лівану.