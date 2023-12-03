По тунелях може пройти авто: як ХАМАС поповнює озброєння
Бої у Секторі Гази відновились після кількаденного перемир'я. Причиною стало те, що бойовики ХАМАС порушили угоду про припинення вогню.
Ізраїль ще не контролює ⅔ території Сектора Гази. Про це 24 Каналу розповів підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю у відставці Марк Бабот, зауваживши, що велика кількість тунелів ХАМАС також не зачищені.
До теми Ізраїль понад рік мав детальний план нападу ХАМАС, але недооцінив бойовиків, – NYT
Як ХАМАС поповнює свої ресурси
Ізраїль не контролює тунелі, які проходять під палестинським кордоном між Газою і Єгиптом. Коли ЦАХАЛ вдасться встановити безпеку у Секторі Гази, то з цими тунелями треба буде щось робити.
"Там є тунель, по якому може проїхати автомобіль. На Синайському півострові дуже активне угруповання ІДІЛ. Через Судан, Синай йде постачання заборонених речей", – сказав підполковник у відставці.
Він додав, що Синай – це пустиня, у якій живуть хіба що бедуїнські племена. Останні тисячу років вони займалися контрабандою, тому мають великий досвід у цій справі. Щобільше, у Газі, і в Синаю живуть люди з одних і тих самих племен.
Тунелі під кордоном з Єгиптом не контролюються і не є зачищені. Звідти йде велике постачання і не лише зброї, але й наркотиків, інколи людей, жінок. Це також треба буде припинити,
– наголосив Марк Бабот.
Через те, що Ізраїль не звертав увагу на кримінальну ситуацію в Секторі Гази, то тепер отримав погані наслідки. Адже кримінальний та безпековий аспекти – взаємопов'язані: там де є кримінальні проблеми, потім виникають проблеми з безпекою. Відтак гроші, заборонені предмети, зокрема медикаменти, зброя – все це передавалося через Єгипет і Синай в Газу.
Ізраїльський підполковник у відставці пояснив, звідки ХАМАС отримує зброю: дивіться відео
Однак навіть без такого постачання, палестинські бойовики мають величезні запаси й не відчувають у цьому нестачі. За словами Марка Бабота, Ізраїль знайшов, конфіскував і знищив більше ніж 10 тисяч різних стрілкових видів зброї ХАМАС. Це вказує на велику насиченість бойовиків радянською, російською, іранською та китайською зброєю.
"Місто Газа є великим, ЦАХАЛ його повністю не контролює, тому не кожну ціль можна легко зафіксувати з повітря та знищити", – додав ізраїльський підполковник у відставці.
Що відбувається в Ізраїлі: останні новини
- Після того, як палестинські бойовики ХАМАС порушили умови перемир'я, ЦАХАЛ відновив вогонь у Секторі Гази. Режим припинення вогню тривав 7 днів, але вранці 1 грудня ХАМАС випустив ракети по півдню Ізраїля. Попри відновлення бойових дій тривають переговори щодо подальших обмінів заручниками.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант зазначив, що результати відновлення наступу на ХАМАС – вражають. Він додав, що вже знищено тисячі терористів, десятки штабів, Ізраїль допитує сотні полонених бойовиків. Однак в руках ХАМАС досі залишаються ізраїльські полонені, серед них є діти.
- Ведеться "полювання" на лідерів ХАМАС, які переховуються в інших країнах. За наказом премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу ізраїльські спецслужби вже готуються до таких операцій. Лідерів ХАМАС планують ліквідувати на території Лівану, Туреччини та Катару, в якому розміщений політичний офіс бойовиків.