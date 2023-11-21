У ХАМАС заявили, що "наближаються" до угоди про перемир'я з Ізраїлем

У ХАМАС заявили, що вони "наближаються" до укладання угоди про перемир'я з Ізраїлем. Таку заяву зробив лідер палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїл Ганія.

Видання пише, що їм інформацію повідомив помічник Ганії, надіславши заяву лідера. До речі, ізраїльський військовий оглядач переконував, що перемир'я з ХАМАС неприпустиме.

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Що сказали у ХАМАС про можливе перемир'я

Представники ХАМАСу "наближаються до угоди про перемир'я" з Ізраїлем,

– написало видання.

Журналісти додали, що ХАМАС надіслав це повідомлення катарським офіційним особам, що грають роль посередників. Проте жодних подробиць щодо умов потенційної угоди бойовики не надали.

До речі, Ізраїль на початку війни з ХАМАС у жовтні переконував, що їхня мета – знищити всіх бойовиків ХАМАС.

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