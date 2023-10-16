Лишились 24 години: ВООЗ попередила про наближення Сектора Гази до катастрофи

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Сектор Гази наближається до катастрофи. Залишилася лише доба.

Станом на 21:34 15 жовтня було відомо, що в Секторі Гази загинули 2 670 людей, а 9 600 – зазнали поранень. Своєю чергою в Ізраїлі загинули 1 400 осіб, ще 3 418 – постраждалі.

В Ізраїлі ліквідували 1500 бойовиків ХАМАС. Окрім цього, повідомляли про 56 убитих та 700 поранених осіб на Західному березі, а також 12 загиблих у Лівані.

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Залишилась доба до катастрофи

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що в Секторі Гази води, електроенергії та палива залишилося лише на 24 години, після цього настане "справжня катастрофа".

Регіональний директор ВООЗ у Східному Середземномор'ї Ахмед Аль-Мандхарі заявив, що Сектор Гази повинен отримати конвої з допомогою, які зараз застрягли на прикордонному з Єгиптом переході "Рафах".

Якщо допомога не надійде, лікарі будуть змушені готувати свідоцтва про смерть для своїх пацієнтів,

– наголосив Регіональний директор ВООЗ у Східному Середземномор'ї.

Зауважимо, що в ООН також повідомляли про те, що палива для лікарень у Секторі Гази лишилося на добу. Раніше Ізраїль вирішив повністю заблокувати цей регіон – там не було ані світла, ані води.

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Коротко про ситуацію в Ізраїлі та Секторі Гази