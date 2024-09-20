ВМС США оприлюднили нову стратегію на 2024 рік: головний ворог не Росія

У США оновили стратегію військово-морських сил на поточний рік – з'явився NAVPLAN 2024. У ній названо конкурентів і зазначено головні виклики, а також є припущення про можливу війну з Китаєм до 2027 року.

"КНР є головним викликом, а Росія – гострою загрозою. Здається, обидві зближуються", – сказано в новій стратегії ВМС США NAVPLAN 2024. Американці розуміють, що в КНР найбільший флот, а в Росії найбільший у світі запас ядерної зброї, і хочуть обігнати суперників.

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Війна з Китаєм можлива до 2027 року

Попереднє оновлення стратегії вийшло у січні 2024 року, але тепер адмірал ВМС США Ліза Франкетті зазначила, що слід відповісти на наявні виклики.

У новому плані йдеться про дві стратегічні цілі – готовність до можливої війни з Китайською Народною Республікою до 2027 року та посилення довгострокової переваги ВМС США.

2027 рік з'явився не просто так: до цього часу КНР збираються бути готовими до війни. Імовірно, до того часу вони спробують вторгнутися на Тайвань. Тож у США вирішили підготуватися краще за супротивника. Там розуміють, що сила ворожої армії давно вимірюється не тільки кораблями, але й включає економічну експансію, кіберзагрози тощо.

"Поранена та ізольована Росія залишається небезпечною"

Так у стратегії бачать виклики з боку Москви. Там зауважили: "Москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян зміцнили свої зв'язки й активно атакують США, наших союзників і партнерів".

У війні проти України Росія "продемонструвала оперативне навчання, змогла технічно і тактично адаптуватися до українських інновацій". Очевидно, що вона залишається небезпечною, хоча головною загрозою вбачають саме КНР.

Як Америка збирається перемогти Китай

Вона покладається на роботизовані системи, системи протидії безпілотникам, штучний інтелект й інформаційне домінування.

Як головний засіб стримування від ядерних атак на США названо підводні човни з балістичними ракетами. Захистити кораблі планують до допомогою розподілених морських операцій, тобто розосередити кораблі та розмістити боєприпаси в різних місцях. До цього вдадуться, оскільки "радіус ураження ракетами стає все більший, а захистити кораблі від дешевих безпілотників усе дорожче".

Розподілені морські операції – це комплексна війна на рівні флоту в масштабах, яких не було майже століття,

– сказано в документі.

Що планують зробити до 2027 року: