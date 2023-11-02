Нетаньягу використовує емоції ізраїльтян: чи може він втратити свою посаду

Як пише видання Politico, Джо Байден та його помічники вважають, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу втрачає підтримку ізраїльтян. Запитання про відповідальність Нетаньягу за трагедію 7 жовтня стоїть з першого дня.

Однак правління чинного прем'єр-міністра ще до вторгнення ХАМАС викликало критику та багато запитань в ізраїльської спільноти. Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Перше радіо 89,1" (Ізраїль) Влад Зерницький.

Дивіться також Дорогий і неідеальний: що таке "Залізний купол", чому не врятував Ізраїль і чи підходить Україні

Чи може Нетаньягу втратити посаду прем'єр-міністра

За словами Зерницького, ізраїльська спільнота змусить Нетаньягу відповісти за події 7 жовтня. Цілком імовірно, що після цього чинний прем'єр-міністр піде з цієї посади.

Беньямін Нетаньягу досвідчений політик і він ще жодного разу не взяв на себе відповідальність, і навіть не натякнув, що він готовий за це відповідати,

– сказав Зерницький.

Нещодавно Беньямін Нетаньягу заявив, що "відповідальність нестиме ХАМАС". У сатиричних ізраїльських програмах на телебаченні пародіюють не прийняття прем'єр-міністром відповідальності, яка лежить на ньому як на очільнику держави.

Натомість військова розвідка та Служба безпеки Ізраїлю офіційно визнали, що провалили підготовку до вторгнення ХАМАС та не спрацювали, як було потрібно. Імовірно, після закінчення війни з ХАМАС першочергово розглядатимуть питання відповідальності Нетаньягу та його можливість залишатися главою Ізраїлю.

Зерницький припустив, чи зможе Нетаньягу втриматися на посаді прем'єр-міністра Ізраїлю: дивитися відео

Нетаньягу використовує емоції ізраїльтян

Як пояснив Зерницький, Беньямін Нетаньягу використовує емоції ізраїльтян як і всі політики у світі. Однак Ізраїль бореться з терористами понад 70 років, тому населення "виробило імунітет" до бойових дій, атак та військових операцій.

Зараз всі емоції та почуття людей пов'язані не лише з тим, аби завдати шкоди ХАМАС, а з тим, аби звільнити заручників. Наразі офіційно 242 людини перебувають в Секторі Гази. Звільнення заложників – це наше ДНК, це найбільше больове місце ізраїльського народу,

– зауважив головний редактор "Перше радіо 89,1".

Зараз усі в Ізраїлі, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, керівництво Служби безпеки, політики та міністри, першочергово підіймають тему повернення заложників.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі