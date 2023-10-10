Це була головна ціль, – військовий оглядач з Ізраїлю сказав, навіщо ХАМАС взяв заручників

Вже багато років захоплення заручників в Ізраїлі – мало не головна ціль бойовиків ХАМАС. Вони робили це, щоб повертати з ізраїльських тюрм терористів, які причетні до смертей величезної кількості ізраїльтян.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. За його словами, зараз Ізраїль має багато причин не повертати бойовикам ХАМАС їхніх терористів.

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"Захоплення заручників було мало не головною ціллю ХАМАС протягом багатьох років. У палестинських терористичних організацій є культ звільнення власних терористів, які сидять в ізраїльських тюрмах. Насамперед тих відповідальних за теракти, у результаті яких загинули десятки громадян", – зауважив військовий оглядач.

Давно не було такої критичної ситуації

Давид Шарп зазначив, що у Секторі Гази вже давно перебуває двоє заручників, які проникли туди з Ізраїлю самостійно. Колись за одного ізраїльського молодшого сержанта ХАМАС повернули своїх 1 100 терористів. Після того вже 17 років їм не вдавалось захопити ізраїльських військових у полон.

За цих двох їм не вдалось отримати ніяку ціну. В Ізраїлі зрозуміли, що платити терористам такою монетою, звільняти одного в обмін на тисячу людей – це повністю нівелює ізраїльську систему правосуддя. Ці люди повертаються до терору і потім доводиться за ними полювати. Причин цього не робити багато,

– пояснив він.

Однак ХАМАС вже давно планував брати ізраїльських громадян у заручники, насамперед цивільних. Ситуація наразі катастрофічна.

Давид Шарп про ситуацію із заручниками: дивіться відео

Жертви, постраждалі та заручники, яких захопив ХАМАС: коротко