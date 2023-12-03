Ізраїль увійшов на південь Сектора Гази: ЦАХАЛ назвав мету операції

У Секторі Гази знову почалися бої між Армією оборони Ізраїлю та ХАМАС. Відтепер ЦАХАЛ проводить військову операцію на півдні Сектора Гази.

Спочатку ЦАХАЛ не підтверджував повідомлення про наступ Армії оборони Ізраїлю на півдні Сектора Гази. Однак пізніше ізраїльські військові заявили про початок наземної військової операції в цьому районі.

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Що каже Ізраїль

Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві заявив, що 3 грудня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командирів батальйонів, командирів рот та багатьох бойовиків ХАМАС.

А вчора вранці ми почали те ж саме на півдні Сектора Гази. Це буде не менш потужна операція, ніж операції в північній частині Гази. Вона принесе не менші результати,

– зауважив він.

За його словами на півночі зараз тривають бойові дії за "поглиблення досягнень". Халеві додав, що ЦАХАЛ поширив наступ на всі районі Сектора Гази та завдав понад 10 000 ударів.

Одне з завдань цієї операції полягає у виявленні місць, в яких бойовики тримають ізраїльських заручників. Бійці ЦАХАЛ заявили, що їм вдалося взяти під контроль тунелі, в яких перебувають командири ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю також займається знищенням підземної інфраструктури палестинських терористів по всій території Сектора Гази.

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