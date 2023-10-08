Смертоносний червоний колір: кадри масованих бомбардувань Сектору Гази Ізраїлем

У відповідь на нахабне вторгнення ХАМАС та обстріли територій Ізраїль завдав удару у відповідь. Внаслідок бомбардування Сектор Гази перебуває у масштабному вогні, а по всій території Смуги лунають вибухи.

Прем'єр-міністр країни пообіцяв терористам зруйнувати всі їх плани. Він закликав жителів Сектору Гази покинути територію, оскільки ЦАХАЛ перетворюватиме на руїни схованку терористів.

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Триває повноцінна війна

Вранці 7 жовтня ХАМАС обстріляли Ізраїль та вдерлися на його територію. Бойові дії велися у семи містах країни. Вже зранку наступного дня військові повернули території під свій контроль та оголосили Газу закритою військовою зоною

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 "Алеф" – тобто фактичне оголошення війни. На фоні цього ЦАХАЛ завдає потужних ударів по території Сектору Гази – Смуга охоплена червоним кольором.

Бомбардування ЦАХАЛом Сектору Гази: дивіться відео

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Міністр оборони Ізраїлю раніше заявляв, що ХАМАС заплатять ціну за атаку на єврейську державу. Місцеві жителі Сектору Гази активно фіксують на відео безперервні вибухи. Потужні спалахи освічують темряву на підконтрольній ХАМАС землі.

Потужні спалахи вогню на нічній Смузі: дивіться відео

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