Оборона ще не зломлена до кінця, – військовий оглядач з Ізраїлю про хід операції в Секторі Гази

Ізраїль ще не зломив оборону палестинських бойовиків, тому триває інтенсивна фаза війни. Коли цілі буде досягнуто, розпочнеться третя фаза війни.

Однак третя фаза війни між ЦАХАЛ та терористами ХАМАС також буде інтенсивною. Це 24 Каналу пояснив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

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Наступна фаза війни – теж інтенсивна

Давид Шарп зазначив, що поки не зламана організована оборона ХАМАС, яку потрібно долати, застосовуючи масову авіацію, важку техніку та здійснювати класичні операції, продовжується друга фаза війни.

Перша фаза війни була винятково повітряною. Друга – наступальна. Коли оборону палестинських бойовиків зломлять, розпочнеться третя фаза війни. Тоді будуть здійснюватись операції, які більше нагадують зачистку чи операцію поліцейського типу.

Вони теж будуть інтенсивними. У їхніх рамках теж повинна застосовуватись і авіація періодично, і важка техніка. Вони будуть означати спеціальні операції, рейди, утримання тих чи інших пунктів. Однак це вже буде серйозно відрізнятись від тієї загальновійськової фази,

– пояснив він.

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