Наземна операція в Секторі Гази: які цілі стоятимуть перед ізраїльською армією

Ізраїль уперше з 1973 року оголосив стан війни через терористичний напад із Сектора Гази. У країні мобілізовано понад 300 тисяч резервістів.

Вочевидь армія Ізраїля готується до великої наземної операції. Журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський оцінив 24 Каналу таку перспективу.

До теми Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

Цілі наземної операції в Секторі Гази

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що в Ізраїля після нападу ХАМАС не залишається вибору, і країні доведеться розпочати наземну операцію в Секторі Гази.

Зауважимо, у секторі щільна забудова, багато підземних тунелів та замінованих будівель. Зрештою, бійці ХАМАС досить довго готувалися до того, що ізраїльська армія колись зайде на територію Сектору Гази.

У нас вже великі втрати, але ХАМАС не лишив вибору Ізраїлю. На Близькому Сході ніхто не може "проковтнути" образу: якщо тебе вдарили, ти повинен відповісти таким же ударом у відповідь. Іншого виходу немає. Інакше тебе знищать, інакше ти слабкий. І якщо ти слабкий, то усі почнуть "топтатися" по тобі,

– наголосив журналіст.

Янушевський про можливу наземну операцію армії Ізраїля в Секторі Гази: дивитися відео

Тому, як зауважив Янушевський, наразі питання часу, коли розпочнеться наземна операція. Зокрема, про цілі операції обов'язково повідомить прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу. Відомо одне – удари по ХАМАС в Секторі Гази лише починаються.

Звучали різні заяви з натяком, що ХАМАС знищать. Проте наразі не до натяків, потрібно ухвалити серйозне рішення, яке має свою високу ціну,

– сказав Роман Янушевський.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем