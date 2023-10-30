Іноземних військ немає: яку допомогу Ізраїлю готові надати союзники
Триває наземна операція ЦАХАЛ у Секторі Гази. У війні між ХАМАС та Ізраїлем не беруть участь військові з інших країн. Однак військові частини різних держав розташовані поблизу цього регіону.
Про це 24 Каналу розповів колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман. За його словами, на території Ізраїлю та Сектора Гази перебувають лише військові ЦАХАЛ та бойовики терористичних організацій ХАМАС та "Ісламський джихад".
Дивіться також В очікуванні бурі: чи вдалося Байдену загасити велику пожежу на Близькому Сході
"Нема жодних військових з інших країн на території Ізраїлю чи Сектору Гази, крім ізраїльських військ та терористів двох організацій: ХАМАС та "Ісламський джихад", – сказав експосол.
Розташування військових частин
Аркадій Міл-Ман зазначив, що у Середземному морі перебувають два авіаносії США, на яких розміщено 150 – 160 літаків F-35, F-18. Там є свої системи ППО, додаткові кораблі, які супроводжують ці авіаносії, велика кількість ракет різного радіусу дії. На кожному авіаносії перебуває приблизно 4 тисячі американських солдатів.
Це досить великі укріплення, які плавають. Вони перебувають у Середземному морі для цілі, яку оголосив Джо Байден. Якщо Хезболла та Іран почнуть якісь військові дії на півночі Ізраїлю, то американські літаки вступлять у бій з терористичною організацією та країною. Поки їхня ціль – попередити можливе відкриття другого фронту,
– пояснив він.
За повідомленнями ЗМІ, на Кіпрі перебуває спецпідрозділ німецької армії, якщо потрібно буде залучити військових для звільнення заручників з німецьким громадянством.
Також прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак дав вказівку вислати два кораблі британського флоту у цю зону для підтримки Ізраїлю та інших сил НАТО, які перебувають у регіоні.
Крім того, у цьому регіоні також є кораблі російського флоту та на території Сирії перебувають військові частини Росії, приблизно 10 тисяч солдатів. Далі, у районі Червоного моря, розміщені кораблі військово-морського флоту Китаю.
Аркадій Міл-Ман про допомогу Ізраїлю: дивіться відео
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 28 жовтня офіційно підтвердив початок наземної операції у Секторі Гази. Він назвав цілі війни Ізраїлю: знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС, а також повернення додому заручників.
- Видання New York Times написало, що США виступали проти проведення повномасштабного вторгнення у Сектор Гази. Тому, ймовірно, Ізраїль обрав обмежені операції та діє з меншими розвідувальними підрозділами, які просуваються до Гази.
- Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що війна між ХАМАС та Ізраїлем може поширитися на інші частини Близького Сходу. Крім того, у Штатах бачать загрозу для американських солдатів, які перебувають в цьому регіоні.